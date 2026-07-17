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Cận cảnh Daihatsu Taft 2027 - "xe hộp diêm" nhỏ nhưng có võ

Hải Nam

Daihatsu Taft 2027 mang kiểu dáng SUV được bổ sung hai phiên bản đặc biệt cùng nhiều nâng cấp an toàn nhằm cạnh tranh Suzuki Hustler và Mitsubishi Delica Mini.

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Daihatsu vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp Taft 2027 dành cho thị trường Nhật Bản. Đây là mẫu SUV cỡ nhỏ thuộc dòng kei car đã lần đầu tiên ra mắt vào 6 năm trước. Bản cập nhật của Daihatsu Taft mang đến hai phiên bản đặc biệt mới, đồng thời bổ sung công nghệ và hệ thống an toàn nhằm tăng sức cạnh tranh trước Suzuki Hustler vừa được nâng cấp cũng như Mitsubishi Delica Mini.
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Để mở rộng dải sản phẩm, Daihatsu giới thiệu hai phiên bản là Rugged Venture và Active Mode. Hai phiên bản này được phát triển từ các bản G và G Turbo cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích các hoạt động ngoài trời.
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Phiên bản Rugged Venture nổi bật với lưới tản nhiệt và nẹp cửa cốp hoàn thiện theo tông màu Smoked Chrome kết hợp đen. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 15 inch màu Gunmetal cùng các chi tiết trang trí nội thất đồng bộ.
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Trong khi đó, Active Mode sử dụng các trang bị tương tự nhưng có phong cách tối màu hơn. Khách hàng muốn ngoại thất nổi bật hơn có thể lựa chọn gói Active Mode Style, bổ sung các điểm nhấn màu cam tại lưới tản nhiệt, thân xe, mâm xe, đèn sương mù và cụm phản quang.
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Ngoài hai phiên bản mới, các biến thể Daihatsu Taft 2027 tiêu chuẩn gần như không thay đổi về thiết kế. Điểm mới duy nhất ở ngoại thất là màu sơn Spark Orange được bổ sung vào danh mục tùy chọn.
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Bên trong khoang lái, Taft được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch và giao diện hiển thị mới. Màn hình giải trí trung tâm 9 inch vẫn là trang bị tùy chọn. Daihatsu cũng bổ sung hộp chứa đồ dưới khoang hành lý có thể tháo rời để tăng tính tiện dụng, trong khi cửa sổ trời toàn cảnh tiếp tục được duy trì.
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Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống an toàn. Xe được trang bị các cảm biến mới đáp ứng quy định mới tại Nhật Bản, cho phép nhận diện người đi xe đạp, phương tiện đi ngược chiều khi rẽ phải tại giao lộ và người đi bộ băng qua đường khi xe rẽ theo cả hai hướng.
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Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm với người đi bộ cũng được nâng ngưỡng tốc độ hoạt động tối đa lên 80 km/h. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) và hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist) đã được hiệu chỉnh nhằm mang lại khả năng vận hành mượt mà hơn.
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Hệ truyền động không thay đổi so với phiên bản trước. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng ba xi-lanh dung tích 658 cc, với hai mức công suất gồm 51 mã lực (38 kW hoặc 52 PS) ở bản hút khí tự nhiên và 63 mã lực (47 kW hoặc 64 PS) ở bản tăng áp.
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Cả hai phiên bản đều kết hợp hộp số vô cấp CVT và cho phép khách hàng lựa chọn giữa hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh. Tại Nhật Bản, Daihatsu Taft 2027 có giá khởi điểm từ 1.435.500 yên (khoảng 8.800 USD - tương đương 230 triệu đồng) cho phiên bản dẫn động cầu trước sử dụng động cơ hút khí tự nhiên.
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Daihatsu Taft 2027 phiên bản cao cấp nhất Active Mode với động cơ tăng áp và hệ dẫn động bốn bánh có giá 1.930.500 yên (khoảng 11.900 USD - tương đương hơn 312 triệu đồng).
Video: Giới thiệu mẫu "xe hộp diêm" Daihatsu Taft 2027 nâng cấp.
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