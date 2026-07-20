Target thu hồi 211.000 đôi dép trẻ em Cat & Jack vì nguy cơ hóc dị vật

Theo Vietq.vn, Target vừa phối hợp với Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) tiến hành thu hồi tự nguyện mẫu Cat & Jack Toddler Girls' Sequerah Sandals sau khi xác định các hạt ngọc nhựa gắn trên quai dép có thể bong ra trong quá trình sử dụng. Khi những chi tiết này tách khỏi sản phẩm, trẻ nhỏ có thể nhặt lên và cho vào miệng, làm phát sinh nguy cơ hóc dị vật, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Theo thông báo của Target, doanh nghiệp đã nhận được 23 báo cáo về việc các hạt ngọc trên dép bị bong ra. Mặc dù đến thời điểm công bố thu hồi chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương, Target vẫn quyết định chủ động thu hồi toàn bộ các sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng nhằm loại bỏ nguy cơ trước khi xảy ra sự cố. Đây được xem là biện pháp phòng ngừa cần thiết đối với các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ – nhóm đối tượng đặc biệt dễ gặp tai nạn do có thói quen đưa đồ vật vào miệng trong quá trình khám phá thế giới xung quanh.

Mẫu dép thương hiệu Cat & Jack bị thu hồi trên thị trường. Ảnh nguồn Vietq

Đợt thu hồi lần này liên quan đến khoảng 211.000 đôi dép trẻ em đã được bán trên toàn nước Mỹ. Sản phẩm thuộc thương hiệu Cat & Jack, được thiết kế dành cho bé gái với hai quai kiểu sợi raffia, đính các hạt ngọc nhựa trang trí và khóa cài màu vàng. Tên thương hiệu Cat & Jack được in trên đế và mặt dưới của dép. Theo Target, các sản phẩm này được sản xuất tại Campuchia và phân phối tại các cửa hàng Target cũng như trên website của hãng từ tháng 1 đến tháng 5/2026, với giá bán khoảng 22 USD mỗi đôi.

Để bảo đảm an toàn, Target khuyến cáo phụ huynh ngừng cho trẻ sử dụng ngay các đôi dép thuộc diện thu hồi và cất sản phẩm ngoài tầm với của trẻ. Doanh nghiệp cũng triển khai chương trình hoàn tiền đầy đủ, cho phép khách hàng mang sản phẩm đến bất kỳ cửa hàng Target nào hoặc gửi trả qua đường bưu điện theo hướng dẫn để nhận hoàn tiền.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những chi tiết tưởng như chỉ mang tính thẩm mỹ cũng có thể trở thành rủi ro an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thiết kế và sản xuất. Trong trường hợp của mẫu dép Cat & Jack, vấn đề không nằm ở kết cấu chính của sản phẩm mà xuất phát từ các hạt ngọc trang trí có khả năng tách rời sau một thời gian sử dụng. Điều này phản ánh yêu cầu ngày càng khắt khe đối với các nhà sản xuất trong việc đánh giá độ bền của từng linh kiện, đặc biệt là các chi tiết nhỏ có nguy cơ gây hóc cho trẻ em.

Đối với phụ huynh, thông báo thu hồi cũng là lời nhắc nhở cần thường xuyên kiểm tra tình trạng các sản phẩm mà trẻ sử dụng hằng ngày. Khi phát hiện các bộ phận có dấu hiệu lỏng, nứt hoặc dễ bong rời, nên ngừng sử dụng ngay để phòng tránh tai nạn đáng tiếc. Đồng thời, việc theo dõi các thông báo thu hồi sản phẩm từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp cũng là một trong những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ trẻ trước các nguy cơ mất an toàn có thể phát sinh trong quá trình sử dụng.

Đối với thị trường Việt Nam, dù sản phẩm thuộc diện thu hồi chủ yếu được phân phối tại Mỹ, cơ quan quản lý và người tiêu dùng vẫn cần lưu ý khả năng các mẫu dép này xuất hiện thông qua hình thức mua hàng xách tay hoặc các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Phụ huynh nên kiểm tra kỹ nguồn gốc sản phẩm, đối chiếu thông tin thu hồi từ nhà sản xuất và ngừng sử dụng nếu phát hiện mẫu dép thuộc diện cảnh báo.