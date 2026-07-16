Đường Nguyễn Tuân về đích sau nhiều năm dang dở, diện mạo mới dần hiện rõ

Dự thảo luật tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật.
Thủ tướng đề ra 3 nguyên tắc để xử lý vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh, đảm bảo công bằng và uy tín.
Bàn về hiện tượng “đấu tố cá nhân” đang nổi lên trên mạng xã hội, Thượng tá Công an, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học đã chia sẻ góc nhìn phản biện.
Sau xác minh, toàn bộ kết quả của thí sinh vi phạm quy chế thi tại điểm thi Ngô Gia Tự bị hủy, trách nhiệm của cán bộ coi thi sẽ được xem xét.
Gần 53% thí sinh đăng ký ngành STEM, lĩnh vực công nghệ thông tin thu hút hơn 415.000 nguyện vọng, phản ánh xu hướng lựa chọn của thí sinh.
TS Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng nên tách rõ chức năng tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, nhưng không nhất thiết tổ chức hai kỳ thi quốc gia độc lập.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Sau nhiều năm bỏ trống, các tòa nhà tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được cải tạo để cung cấp hơn 1.100 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu dân cư.
Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và MTTQ Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và xây dựng hình ảnh công an gần dân, vì dân.