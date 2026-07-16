Đường Nguyễn Tuân về đích sau nhiều năm dang dở, diện mạo mới dần hiện rõ

Đề xuất cắt giảm hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Dự thảo luật tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phát hiện thêm nhiều bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng Lực lượng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ, 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật.

Thủ tướng nêu 3 nguyên tắc xử lý khách quan, nghiêm minh thi cử Tuyên Quang Thủ tướng đề ra 3 nguyên tắc để xử lý vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh, đảm bảo công bằng và uy tín.

Đừng để phản biện biến thành đấu tố Bàn về hiện tượng “đấu tố cá nhân” đang nổi lên trên mạng xã hội, Thượng tá Công an, TS Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học đã chia sẻ góc nhìn phản biện.

Hủy kết quả thí sinh Khánh Hòa vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026 Sau xác minh, toàn bộ kết quả của thí sinh vi phạm quy chế thi tại điểm thi Ngô Gia Tự bị hủy, trách nhiệm của cán bộ coi thi sẽ được xem xét.

Tăng mạnh số thí sinh đăng ký xét tuyển, đặc biệt ngành STEM và công nghệ Gần 53% thí sinh đăng ký ngành STEM, lĩnh vực công nghệ thông tin thu hút hơn 415.000 nguyện vọng, phản ánh xu hướng lựa chọn của thí sinh.

TS Nguyễn Thị Việt Nga: Không nhất thiết tổ chức hai kỳ thi quốc gia độc lập TS Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng nên tách rõ chức năng tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, nhưng không nhất thiết tổ chức hai kỳ thi quốc gia độc lập.

Gian lận thi cử ở Tuyên Quang: Xác định 26 nguời vi phạm Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Khu nhà sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp chuyển đổi thành nhà ở xã hội Sau nhiều năm bỏ trống, các tòa nhà tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp đang được cải tạo để cung cấp hơn 1.100 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu dân cư.