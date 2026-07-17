Cần xử lý nghiêm hành vi không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang xác minh trường hợp một tài xế ô tô BKS 23A-093.xx, nghi có hành vi không nhường đường cho xe cứu thương. Sự việc xảy ra tối 15/7 tại quốc lộ 4C đoạn từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ.

Mạng xã hội trước đó đăng tải bài viết kèm hình ảnh chiếc xe cứu thương chở một người bệnh được cho là đang nguy kịch, di chuyển trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ, suốt đoạn đường dài, một chiếc xe 7 chỗ mang biển số 23A-093.xx chạy phía trước không nhường đường.

Hình ảnh chiếc ô tô con không chịu nhường đường cho xe cứu thương

Thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa, đường trơn nên xe phía trước không giảm tốc độ, không nhường đường, xe cấp cứu không thể vượt được. Người đăng tải bài viết cho biết, khi đó, nhân viên y tế đi cùng phải bóp bóng Ambu can thiệp thông khí nhân tạo, cố giữ mạng sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS. LS Đặng Văn Cường – Giảng viên Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi dẫn quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu người bệnh là xe ưu tiên và được quyền phát tín hiệu ưu tiên để được các phương tiện khác nhường đường.

Luật sư Cường cho rằng, trong trường hợp xe cứu thương đang chở người đi cấp cứu đã phát còi, đèn ưu tiên theo đúng quy định mà phương tiện phía trước cố tình không giảm tốc độ, không đi sát về bên phải hoặc có các hành vi cản trở khiến xe cứu thương không thể vượt lên, người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm quy định về nhường đường cho xe ưu tiên.

Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định rõ các loại xe được quyền ưu tiên. Trong đó có xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật và đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường. Khi các phương tiện này phát tín hiệu ưu tiên theo quy định, người tham gia giao thông phải chấp hành việc nhường đường.

Theo luật sư Cường, việc nhường đường không chỉ đơn thuần là dừng xe mà người điều khiển phương tiện phải thực hiện đúng các thao tác bảo đảm an toàn giao thông, như nhanh chóng giảm tốc độ, quan sát phía sau và hai bên, bật tín hiệu chuyển hướng khi cần thiết, đi sát về bên phải theo chiều lưu thông hoặc dừng sát lề đường bên phải ở vị trí an toàn, không tăng tốc, không chạy song song, không cản trở hoặc tranh vượt xe ưu tiên. Tại các nút giao có đèn tín hiệu, khi xe ưu tiên phát tín hiệu làm nhiệm vụ, các phương tiện cũng phải tạo khoảng trống để xe ưu tiên đi qua nếu đủ điều kiện an toàn cho phép.

Trong thực tế, trên những tuyến đường miền núi có nhiều khúc cua, mặt đường hẹp như quốc lộ 4C, việc vượt xe có thể gặp khó khăn khách quan. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ phải xác minh toàn diện để làm rõ điều kiện mặt đường, khoảng cách, khả năng nhường đường của phương tiện phía trước cũng như việc xe cứu thương có phát tín hiệu ưu tiên đúng quy định hay không. Nếu có đủ điều kiện để nhường đường nhưng người điều khiển ô tô con vẫn cố tình không nhường, hoặc có hành vi cản trở xe cứu thương đang làm nhiệm vụ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính hiện hành về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị xử phạt tiền ở mức khá nghiêm khắc. Người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe theo cơ chế quản lý điểm giấy phép lái xe đang được áp dụng.

Mức xử phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào loại phương tiện và hành vi vi phạm được xác định qua quá trình xác minh. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp hành vi không nhường đường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn người bệnh trên xe cứu thương tử vong hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tài sản do việc chậm trễ cấp cứu, nếu xác định có quan hệ nhân quả trực tiếp giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự với bức hình phạt thấp nhất là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, nếu thuộc khung tăng nặng, hình phạt có thể từ 3 năm đến 10 năm tù tùy thuộc vào tính chất, mức độ lỗi và hậu quả thực tế.

Đối với vụ việc tại Tuyên Quang, hiện Phòng Cảnh sát giao thông đang tiến hành xác minh. Việc xử lý sẽ phải căn cứ vào dữ liệu camera, clip ghi hình, lời khai của những người liên quan và các tài liệu khác để xác định người điều khiển ô tô phía trước có đủ điều kiện để nhường đường nhưng cố tình không thực hiện hay không. Nếu có căn cứ xác định hành vi vi phạm là cố tình không nhường đường cho xe ưu tiên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Việc không nhường đường cho xe cứu thương không chỉ là vi phạm quy tắc giao thông, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà trong nhiều trường hợp còn có thể làm mất đi cơ hội cứu sống người bệnh, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Theo chuyên gia pháp lý này, nếu xác định sự việc đúng như phản ánh từ phía dư luận xã hội, có hành vi không nhường đường xe ưu tiên dẫn đến bệnh nhân tử vong thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiến hành điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 bộ luật hình sự, hành vi vi phạm pháp luật được xác định là hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc này cần xử lý nghiêm để răn đe đối với người vi phạm, đồng thời cũng là bài học tuyên truyền cho nhiều người về ý thức chấp hành luật an toàn giao thông. Trong nhiều trường hợp việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông không chỉ thể hiện ý thức tôn trọng pháp luật mà còn là thể hiện đạo đức, văn hóa và tình người trong giao tiếp xã hội.

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