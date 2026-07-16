Số ca nhiễm Adenovirus tăng mạnh mùa hè, cảnh báo nguy cơ lây lan

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca nhiễm Adenovirus đang có xu hướng tăng nhanh đến mức báo động. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện khi ghi nhận 2.777 trường hợp dương tính Adenovirus, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7, danh sách bệnh nhi đã nối dài thêm 383 ca, cho thấy tốc độ lây lan vô cùng đáng ngại. Minh chứng rõ ràng nhất là trường hợp một nhóm học bơi tại bể bơi công cộng có tới 4 trên 5 trẻ bị lây nhiễm chéo lẫn nhau. Điều này cho thấy môi trường nước công cộng, nếu không đảm bảo vệ sinh và giãn cách hợp lý, sẽ trở thành điểm nóng dịch bệnh.

Theo các bác sĩ, về bản chất, Adenovirus là loại virus phổ biến, có thể gây bệnh quanh năm nhưng thường bùng phát mạnh vào mùa hè, thời điểm trẻ tăng cường các hoạt động ngoại khóa, vui chơi đông người. Virus lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, tiêu hóa và đặc biệt là qua niêm mạc mắt, mũi khi trẻ bơi lội hoặc tiếp xúc với nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo.

Khi nhiễm bệnh, trẻ thường có biểu hiện đa dạng như sốt cao liên tục (đặc biệt là trẻ lớn, rất kém đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường), kèm theo ho, đau họng, đau mắt đỏ và rối loạn tiêu hóa.

Nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời, bệnh có thể diễn biến nặng dẫn đến các biến chứng cấp tính nguy kịch như suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, thậm chí để lại những biến chứng lâu dài hủy hoại lá phổi của trẻ như hội chứng viêm tiểu phế quản bít tắc sau nhiễm trùng, giãn phế quản và xơ phổi...

Ảnh Bệnh viện Nhi Trung ương

Không chỉ đối mặt với nguy cơ nhiễm virus, mùa hè còn là cao điểm khiến các bể bơi công cộng luôn trong tình trạng quá tải, biến nơi đây thành "ổ chứa" các bệnh da liễu do công tác khử khuẩn không kịp đáp ứng.

BSCKII Nguyễn Minh Thu, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, khi mật độ người bơi tăng quá cao, tải lượng các vi sinh vật trong nước như vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, tụ cầu vàng Staphylococcus aureus, nấm và virus cũng tăng lên đáng kể. Mặc dù nước hồ bơi có sử dụng Clo để khử khuẩn, nhưng hiệu quả này phụ thuộc chặt chẽ vào nồng độ, thời gian tiếp xúc và độ pH. Khi lượng người quá đông, Clo bị tiêu hao nhanh khiến hệ thống lọc quá tải, tạo điều kiện cho mầm bệnh tồn tại và lây lan dễ dàng qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.

Thực tế, Bệnh viện Da liễu Trung ương thời gian qua đã tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều trường hợp bị viêm nang lông, nấm da thân, nấm kẽ sau khi đi bơi tại các bể bơi công cộng về.

Để chủ động phòng bệnh và chăm sóc trẻ đúng cách trước những nguy cơ này, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm xác định nguyên nhân và theo dõi diễn biến kịp thời ngay khi thấy trẻ có các biểu hiện như sốt cao khó hạ, ho kéo dài, đau mắt đỏ hoặc rối loạn tiêu hóa. Quá trình chăm sóc tại nhà tuyệt đối không được tự ý sử dụng thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ để tránh những hệ lụy nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức cộng đồng là vô cùng quan trọng; nếu trẻ đang có các biểu hiện ốm, sốt, ho hoặc rối loạn tiêu hóa, cha mẹ nên chủ động cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà, tạm dừng việc đến các bể bơi công cộng cũng như những nơi đông người để ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan nguồn bệnh cho các trẻ khác.