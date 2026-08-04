Quốc gia ít dân thứ ba thế giới vừa đổi tên

AP đưa tin ngày 3/8, quốc đảo Nauru đã đổi tên thành Cộng hòa Naoero, phù hợp với cách viết và phát âm trong ngôn ngữ quốc gia, theo tuyên bố của Tổng thống David Adeang.

Mã quốc gia của nước này sẽ thay đổi từ NRU thành NRO.

“Sự thay đổi được đề xuất này nhằm mục đích tôn vinh một cách trung thực hơn di sản, ngôn ngữ và bản sắc dân tộc của chúng ta”, Tổng thống Naoero David Adeang nói khi ông đề xuất động thái này trước Quốc hội vào tháng 1. Bản sửa đổi Hiến pháp được đề xuất đã được các nhà lập pháp thông qua sau 2 vòng bỏ phiếu cần thiết.

Tổng thống Nauru David Adeang phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 28/3/2024. Ảnh: AP/Tian Macleod Ji.

"Việc đổi tên đánh dấu sự khởi đầu của niềm tự hào dân tộc được khôi phục”, ông Adeang nói trong thông báo mới nhất của mình. Khi Chính phủ của ông bỏ phiếu cho động thái này lần cuối vào tháng 5, Tổng thống Adeang đã tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để xác nhận điều đó.

Chính phủ cho biết trong tuyên bố tuần trước rằng: "Sau các cuộc thảo luận sâu rộng, các nhà lập pháp đã quyết định không cần thiết phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu công khai. Mặc dù cuộc trưng cầu dân ý nhằm xác định ý chí của người dân, nhưng cái tên Naoero chưa bao giờ bị lãng quên, mà chỉ đang chờ được đón nhận trọn vẹn".

Thông báo cho biết thêm: "Tên gọi này đã là bản sắc của người dân, được in trên quốc huy và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng; và quan trọng hơn, được Hiến pháp cho phép".

Quyết định của Nauru sẽ dẫn đến việc đổi tên các máy bay và tàu thuyền quốc gia. Chính phủ nước này cho biết họ đã và đang tìm cách để các quốc gia khác và tổ chức quốc tế công nhận sự thay đổi này.

Trang web của Liên Hợp Quốc ghi nhận quốc gia này bằng tên mới, lưu ý rằng Chính phủ của ông Adeang đã yêu cầu thay đổi tên vào tháng 6. Bộ Ngoại giao Australia và New Zealand cũng như các Đại sứ quán Mỹ và Trung Quốc trong khu vực cũng gọi quốc gia này là Naoero trên trang web của họ.

Với 12.000 cư dân, Nauru là quốc gia nhỏ thứ ba trên thế giới về dân số, sau Tuvalu và Vatican. Quốc gia này từng là thuộc địa của Đức và sau đó do Australia quản lý trước khi trở thành một nước cộng hòa độc lập vào năm 1968.

Hòn đảo này đã trải qua nhiều biến động, với ngành khai thác phốt phát tạo ra khối tài sản khổng lồ vào những năm 1970 trước khi ngành công nghiệp này sụp đổ, đẩy Nauru đến bờ vực phá sản kinh tế vào những năm 1990.

Theo AP, hiện nay, quốc gia này là một trong những quốc gia có nguy cơ cao nhất trên thế giới trước mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu. Điều này thúc đẩy Chính phủ tìm kiếm đầu tư nước ngoài thông qua một chương trình cấp quốc tịch có trả phí nhằm tài trợ cho kế hoạch di dời người dân và xây dựng lại cơ sở hạ tầng.

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