Tổng thống Trump ký 'chỉ thị lịch sử' về AI trong an ninh quốc gia

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump ngày 5/6 đã ký một chỉ thị mang tính lịch sử về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực an ninh quốc gia.

Cụ thể, ông Trump đã ký một Bản ghi nhớ An ninh Quốc gia của Tổng thống về Trí tuệ Nhân tạo trong Hệ thống An ninh Quốc gia, thiết lập một khuôn khổ mới nhằm đưa các hệ thống AI tiên tiến, an toàn và đáng tin cậy nhất vào tay các lực lượng tác chiến và chuyên gia tình báo của Mỹ, đồng thời bảo đảm việc sử dụng chúng một cách có trách nhiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Thông báo của Nhà Trắng nhấn mạnh, Bản ghi nhớ chỉ đạo toàn bộ hệ thống an ninh quốc gia đẩy nhanh việc áp dụng AI để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, lựa chọn các công nghệ thương mại và mã nguồn mở tốt nhất cho các nhiệm vụ thực tế, bảo đảm rằng hệ thống được triển khai có tính vững chắc, có thể định hướng, kiểm soát và duy trì trách nhiệm rõ ràng theo chuỗi chỉ huy được quy định trong Hiến pháp.

Bản ghi nhớ còn tăng cường năng lực an ninh quốc gia, chỉ đạo việc nhanh chóng tiếp nhận các mô hình AI tiên tiến nhất từ ​​nhiều nhà cung cấp, thúc đẩy việc xây dựng các cơ sở điện toán thế hệ tiếp theo, có độ bảo mật cao để vận hành các hệ thống AI trong tương lai trên quy mô lớn, và củng cố nguồn nhân lực, bao gồm cả việc thành lập một Lực lượng Dự bị Chiến lược AI cho An ninh Quốc gia, gồm các chuyên gia hàng đầu ngoài Chính phủ.

Bản ghi nhớ cũng chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ ban hành yêu cầu cập nhật các chính sách liên quan đến hệ thống vũ khí tự động, đồng thời yêu cầu tiến hành các cuộc rà soát hàng năm đối với những hướng dẫn quan trọng trong toàn bộ lĩnh vực an ninh quốc gia nhằm theo kịp tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo.

"Bản ghi nhớ chỉ đạo các bộ và cơ quan phải đảm bảo rằng không một tổ chức nào, dù là thương mại hay phi thương mại, được phép vô hiệu hóa, làm suy giảm hoặc sửa đổi hệ thống trí tuệ nhân tạo mà binh lính Mỹ đang sử dụng mà không có sự chấp thuận trước. Bản ghi nhớ cũng đề xuất các quan hệ đối tác mới với các công ty tư nhân sẵn sàng hợp tác để bảo vệ hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Mỹ trước các mối đe dọa toàn cầu", thông báo của Nhà Trắng cho biết.

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