Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026?

Vào 8h ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi, đây không chỉ là thời điểm biết điểm số mà còn mở ra giai đoạn quan trọng nhất của quá trình tuyển sinh đại học, khi mọi quyết định về nguyện vọng và lựa chọn trường học đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trúng tuyển.

Biết điểm thi là một cột mốc lớn. Nhưng đây chưa phải lúc thí sinh bấm chọn ngành theo cảm xúc. Một quyết định vội có thể khiến bạn xếp sai nguyện vọng, chọn ngành chưa phù hợp hoặc bỏ sót phương án an toàn.

Năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý đang phần nào định hình lại lựa chọn của các sĩ tử. Ảnh minh họa/Nguồn giadinh.edu.vn

Theo chuyên gia tuyển sinh, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần kiểm tra điểm từng môn, cân nhắc phúc khảo nếu có bất thường. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo từ ngày 1 đến hết ngày 5/7 tại nơi đăng ký dự thi.

Các thí sinh không nên vội vàng điều chỉnh nguyện vọng, mà cần dành thời gian phân tích điểm số của bản thân. Thí sinh nên đối chiếu tổng điểm, điểm từng môn với phổ điểm chung của cả nước (sau khi Bộ công bố), đồng thời tham khảo điểm chuẩn của ngành học trong những năm gần đây để đánh giá khả năng cạnh tranh.

Một thay đổi đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm nay là mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Quy định này khiến việc xây dựng chiến lược đăng ký trở nên quan trọng hơn trước.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng đăng ký nguyện vọng tràn lan, đồng thời cũng đòi hỏi thí sinh phải có chiến lược lựa chọn ngành học và sắp xếp nguyện vọng bài bản hơn. Ảnh minh họa/Nguồn VOV

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở để thí sinh đăng ký, bổ sung hoặc điều chỉnh nguyện vọng. Trong khoảng thời gian này, người học có thể thay đổi thông tin nhiều lần trước khi chốt dữ liệu. Các chuyên gia cũng khuyến cáo thí sinh không nên đợi đến sát thời điểm hệ thống đóng mới đăng ký nhằm hạn chế rủi ro do nghẽn mạng hoặc sai sót khi nhập thông tin.

Sau đó, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026.

Theo kế hoạch tuyển sinh, chậm nhất đến ngày 7/7, các địa phương sẽ hoàn tất việc trả giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ cho thí sinh. Sau quá trình lọc ảo trên hệ thống chung, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển sau 17h ngày 9/8. Khi nhận được thông báo trúng tuyển, thí sinh cần theo dõi hướng dẫn của trường để xác nhận nhập học đúng thời hạn; nếu bỏ lỡ mốc này có thể mất quyền nhập học dù đã trúng tuyển.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức trong hai ngày 11 và 12/6 với số lượng thí sinh đăng ký dự thi vượt 1,2 triệu, mức cao nhất từ trước đến nay