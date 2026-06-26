Tiếp tục hỗ trợ cấp tài khoản bổ sung cho thí sinh tự do năm 2026

Nhằm tạo điều kiện cho thí sinh tự do tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026, Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hỗ trợ cấp bổ sung tài khoản đăng ký xét tuyển.

Theo đó, từ ngày 24/6 đến hết ngày 30/6/2026, các thí sinh tự do chưa có tài khoản trên Hệ thống tuyển sinh chung và chỉ đăng ký xét tuyển cần nhanh chóng liên hệ Điểm tiếp nhận hồ sơ do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi cư trú phân công để được cấp tài khoản và tạo phiếu đăng ký.

Sau khi hoàn tất việc đăng ký tại Điểm tiếp nhận, thí sinh cần kiểm tra ngay thông tin và kết quả tạo phiếu đăng ký trên hệ thống để kịp thời phát hiện, điều chỉnh nếu có sai sót.

Đây là mốc thời gian quan trọng, bởi nếu không được cấp tài khoản đúng hạn, thí sinh sẽ không thể thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đợt tuyển sinh năm 2026.

Ảnh minh họa/nguồn ultv.edu.vn

Các thí sinh tự do được khuyến cáo chủ động hoàn thành thủ tục trước thời hạn 30/6 để đảm bảo quyền lợi xét tuyển và tránh tình trạng quá tải vào những ngày cuối.

Thí sinh cần tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân, điền đầy đủ thông tin và nộp tại điểm tiếp nhận theo quy định của sở giáo dục và đào tạo nơi thường trú để được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống tuyển sinh.

Sau khi được cấp tài khoản, thí sinh sử dụng tài khoản này để đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh lưu ý tài khoản tuyển sinh năm 2025 không được sử dụng lại cho năm 2026.

Quy trình xin cấp tài khoản gồm hai bước: Thí sinh tải và điền phiếu đăng ký thông tin cá nhân, sau đó nộp phiếu tại điểm tiếp nhận để được cấp tài khoản và cập nhật thông tin cá nhân lên hệ thống phục vụ tuyển sinh.

Sau khi được cấp tài khoản, thí sinh tiến hành đăng ký nguyện vọng lên cổng của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong khoảng thời gian từ ngày 02/7 đến 14/07/2026.

Trước đó, ngày 04/05/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 2026. Theo đó, thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp, (thí sinh tự do) có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký xét tuyển từ ngày 01/5 đến ngày 20/5/2026.