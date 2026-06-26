Hà Nội chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp 2026-2027 với công nghệ mới

Theo thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 1/7, các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội bắt đầu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026 - 2027.

Năm học 2026-2027, toàn thành phố dự kiến tuyển khoảng 116.200 trẻ vào nhà trẻ và khoảng 374.300 trẻ vào các lớp mẫu giáo.

Ở bậc giáo dục phổ thông, Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 147.000 học sinh vào lớp 1 và khoảng 161.000 học sinh vào lớp 6. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tiếp nhận học sinh, trong đó có học sinh khuyết tật đủ điều kiện học tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 được triển khai theo nguyên tắc công bằng, minh bạch, khách quan, tạo thuận lợi tối đa cho học sinh và phụ huynh. Thành phố tiếp tục thực hiện chủ trương bảo đảm học sinh được học gần nơi cư trú, đồng thời giảm áp lực quá tải tại một số trường học ở khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là việc tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 6 tại các trường công lập được thực hiện theo nơi cư trú thay vì chủ yếu căn cứ vào hộ khẩu thường trú như trước đây. Thông tin cư trú của học sinh được xác thực thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tuyến tuyển sinh theo nguyên tắc ưu tiên trường học gần nơi ở của học sinh.

Theo ngành Giáo dục Hà Nội, cách làm mới giúp giảm thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch trong tuyển sinh và góp phần hạn chế tình trạng quá tải cục bộ tại một số cơ sở giáo dục.

Đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tuyển sinh theo nơi cư trú, phương thức tuyển sinh được thực hiện bằng xét tuyển. Thành phố tiếp tục sử dụng hệ thống tuyển sinh trực tuyến thống nhất trên toàn địa bàn, đồng thời ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ xác định nơi cư trú và bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh.

Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Ngành Giáo dục Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện công khai tuyển sinh theo nguyên tắc "5 rõ", gồm: rõ tuyến tuyển sinh, rõ chỉ tiêu, rõ thời gian, rõ phương thức và rõ trách nhiệm.

Đối với các trường trung học cơ sở tuyển sinh lớp 6 không theo nơi cư trú, bao gồm các trường chất lượng cao và một số trường tư thục có số lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu, việc tuyển sinh được thực hiện bằng xét tuyển dựa trên kết quả học tập, rèn luyện ở cấp tiểu học hoặc đánh giá năng lực học sinh thông qua các hình thức như hỏi - đáp, viết hoặc thuyết trình.

Theo kế hoạch, phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7 đến hết ngày 9/7. Thời gian tuyển sinh trực tiếp diễn ra từ ngày 12/7 đến hết ngày 18/7.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các cơ sở giáo dục tuyệt đối không vận động tài trợ, quyên góp hoặc thu các khoản ngoài quy định trong quá trình tuyển sinh; đồng thời phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân của học sinh và phụ huynh.

Trước đó, nhằm chuẩn bị cho công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội tổ chức vận hành thử nghiệm Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 có ứng dụng bản đồ số GIS từ ngày 3 đến hết ngày 5/6. Việc vận hành thử nghiệm nhằm giúp cha mẹ học sinh làm quen với quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến; đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý giáo dục, UBND các xã, phường, cơ sở giáo dục rà soát dữ liệu, kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những thông tin chưa chính xác trước thời gian tuyển sinh chính thức.