Theo kế hoạch, ngày 01/07, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi TN THPT 2026. Sau khi biết điểm, những thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác chấm phúc khảo sẽ được các hội đồng hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7.

Song song đó, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh sẽ được các nhà trường và Sở GD&ĐT hoàn tất trước ngày 3/7. Chậm nhất đến ngày 7/7, các trường phải bàn giao cho thí sinh học bạ, Giấy chứng nhận kết quả thi và các giấy chứng nhận liên quan bản chính để phục vụ cho công tác xét tuyển đại học. Mở cổng đăng ký nguyện vọng đại học từ ngày 2/7

Năm nay, quy trình xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non sẽ bắt đầu ngay sau khi có điểm thi. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh Hà Nội tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, trong thời gian từ ngày 2/7-14/7, thí sinh được quyền đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng. Tuy nhiên, các em cần sắp xếp thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng một là nguyện vọng yêu thích nhất). Hệ thống sẽ chỉ lọc ảo và công nhận trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất có thứ tự ưu tiên cao nhất đủ điều kiện đỗ.

Năm nay, Thủ tướng có chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026, trong đó yêu cầu chấm thi tự luận nghiêm theo đáp án, biểu điểm, bảo đảm công bằng và khả năng phân loại thí sinh.

Các môn trắc nghiệm đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD&ĐT cung cấp. Riêng môn Ngữ văn với hình thức tự luận được chấm hai vòng độc lập.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ảnh Bình Nguyên

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT sử dụng thêm công cụ Rubric trong việc chấm thi tự luận môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT. Điều này sẽ giảm yếu tố chủ quan của người chấm trong quá trình chấm thi. Cụ thể, hệ thống sẽ gắn vào những tiêu chí nào thì tương ứng khung điểm ấy.

Theo Bộ GD&ĐT, việc áp dụng Rubric sẽ hạn chế những mâu thuẫn, dễ thống nhất trong việc chấm của các giáo viên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với số lượng thí sinh đăng ký “cao kỷ lục”, vượt 1,2 triệu học sinh.