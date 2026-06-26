Hà Nội công bố danh sách 15 thủ khoa lớp 10 chuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố danh sách thủ khoa, á khoa vào lớp 10 khối chuyên năm học 2026-2027. Toàn thành phố ghi nhận 15 thủ khoa của 16 khối chuyên. Trong đó, em Nguyễn Hải Nam (học sinh hệ THCS trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) dẫn đầu khối chuyên Toán với 47,75 điểm. Đây cũng là mức điểm xét tuyển cao nhất kỳ thi năm nay. Nam đạt 9,75 điểm Toán, 10 điểm Ngoại ngữ và 8,5 điểm Ngữ văn ở khối lớp chung, trúng tuyển vào trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Xếp ngay sau là khối chuyên Vật lý với ba nam sinh cùng đạt 47,25 điểm. Trong đó có Bùi Nguyên Khang, Ngô Xuân Tùng (thủ khoa chuyên Vật lý trường chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Đức Minh (thủ khoa chuyên Vật lý trường THPT chuyên Chu Văn An). Kỳ thi năm nay cũng ghi nhận một "thủ khoa kép" dẫn đầu cả hai khối chuyên tiếng Nhật và tiếng Trung với 47 điểm. Đó là em Trần Thục Anh, học sinh trường THCS Trưng Vương. Thục Anh đạt 9 điểm Ngữ văn, 9 điểm Toán và điểm 10 tuyệt đối môn Ngoại ngữ chung, trúng tuyển vào trường THPT chuyên Chu Văn An. Xét theo trường học, hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và trường THCS Cầu Giấy cùng dẫn đầu với 4 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa.

Thí sinh tra cứu thông tin vào lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: GK/Nguồn danviet.vn

Theo quy định, điểm xét tuyển đối với thí sinh diện này được tính riêng theo công thức:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn chung (hệ số 1) + điểm bài thi chuyên (hệ số 2) + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Trong đó: tổng điểm ba môn chung là tổng điểm của ba bài thi Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đại trà.

Điểm bài thi chuyên, là điểm môn chuyên mà thí sinh đăng ký dự thi (hệ số 2).

Điểm ưu tiên, khuyến khích, áp dụng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội đối với các đối tượng được cộng điểm theo quy định.

Danh sách 15 thủ khoa.

Năm nay, bốn trường THPT chuyên và trường có lớp chuyên tại Hà Nội tuyển 2.730 chỉ tiêu nhưng nhận tới hơn 20.500 lượt đăng ký. Điểm chuẩn vào các khối chuyên dao động 25-43,75 điểm, cao nhất là lớp chuyên Vật lý của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Học sinh có nhu cầu phúc khảo có thể nộp đơn tại các cơ sở giáo dục từ ngày 19 - 25/6. Chậm nhất ngày 25/6, các trường sẽ trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh lớp 10 cho thí sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Ngày 3/7, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các trường sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn bổ sung. Thí sinh xác nhận nhập học trực tiếp và nhà trường tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển từ ngày 4 đến 6/7. Kết quả phúc khảo sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 9/7.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên ở Hà Nội diễn ra trong ba ngày 30/5-1/6. Các em làm bốn bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên.