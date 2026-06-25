TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 dự kiến vào ngày 30/6

Hiện nhiều phụ huynh ở TPHCM băn khoăn vì sao sau khi công bố điểm thi lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vẫn chưa công bố điểm chuẩn hệ đại trà dù đã công bố điểm chuẩn lớp chuyên và lớp tích hợp. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 nhằm đẩy mạnh lọc ảo, giải phóng chỉ tiêu và tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Ngày 25/6, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chia rẻ trên tờ Tiền Phong rằng, đến 17h ngày hôm qua (24/6) đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào các trường chuyên và các trường có lớp tích hợp trên địa bàn TP HCM. Trong số này, riêng Trường phổ thông Năng khiếu đã ghi nhận 600 thí sinh xác nhận nhập học.

Theo ông Phong, qua công tác lọc ảo, Sở nhận thấy phần lớn các em đã xác nhận nhập học vào trường chuyên đều là những thí sinh có kết quả rất cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Đáng chú ý, hầu hết các em cũng đồng thời đăng ký xét tuyển vào hệ đại trà của nhiều trường THPT tốp đầu như Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn và các trường có điểm chuẩn cao khác.

“Việc các em chính thức lựa chọn xác nhận nhập học, hệ thống sẽ tự động loại bỏ các nguyện vọng còn lại ở hệ đại trà. Như vậy, một số lượng lớn chỉ tiêu tại các trường THPT tốp đầu sẽ được giải phóng, tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh khác”, ông Phong cho biết.

Ông Phong cũng nhận định, số lượng thí sinh đã chốt nguyện vọng vào các trường chuyên và lớp tích hợp càng lớn thì cơ hội xét tuyển của các thí sinh đang chờ kết quả vào các trường THPT công lập trên địa bàn TP HCM càng được mở rộng hơn.

Điểm chuẩn vào lớp 10 hệ đại trà tại TP HCM dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30/6, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn tất công tác lọc ảo và rà soát dữ liệu tuyển sinh.

Học sinh làm bài thi vào lớp 10 tại TPHCM. Ảnh tienphong.vn

Trước đó, lý giải về việc chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 thường, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, trước khi sáp nhập ba địa phương trước đây là TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc xét tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 thường ở một số khu vực được thực hiện theo phương thức xét hết nguyện vọng 1 rồi mới đến nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

Cách làm này có nhược điểm là ở một số trường, toàn bộ chỉ tiêu đã được xét hết ngay từ nguyện vọng 1, khiến nguyện vọng 2 và 3 gần như không còn cơ hội, gây thiệt thòi cho học sinh.

Năm nay, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính với địa bàn thi và xét tuyển trải rộng, Ban Chỉ đạo tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đã thống nhất chuyển sang phương án xét đồng thời cả 3 nguyện vọng và công bố kết quả cùng lúc.

Việc này nhằm tránh tình trạng thí sinh "ảo", thí sinh đã trúng tuyển trường chuyên cũng đồng thời có tên trong danh sách trúng tuyển lớp 10 thường. Ngành giáo dục và đào tạo chậm công bố điểm chuẩn lớp 10 thường là nhằm rà soát và làm sạch dữ liệu tuyển sinh, đảm bảo chỗ học lớp 10 thường đến đúng với học sinh có nhu cầu nhập học thực tế.

Trước đó, từ ngày 31/5 đến ngày 2/6, hơn 151 nghìn thí sinh tại TP HCM dự thi Kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay đánh dấu cột mốc đầu tiên sau khi TPHCM sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, trở thành hội đồng thi có số lượng thí sinh lớn nhất cả nước.

Toàn bộ học sinh không phân biệt khu vực 1 (TP HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương cũ) hay khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đều thực hiện theo đề thi chung do Hội đồng biên soạn đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo đảm trách.

Năm học 2026-2027, các trường THPT công lập trên địa bàn TP HCM được giao tuyển 118.550 chỉ tiêu, tương đương khoảng 78% số học sinh tốt nghiệp THCS.