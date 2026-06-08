Lâm Đồng cảnh báo nguy cơ ngộ độc nấm mùa mưa

Ngày 8/6, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã đề nghị các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh tăng cường tăng cường công tác phòng, chống ngộ độc nấm độc trên địa bàn tỉnh. "Động thái" trên của ngành y tế tỉnh Lâm Đồng được đưa ra sau khi có một số trường hợp nhập viện với các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục và tiêu chảy nghi ngộ độc nấm rừng thông.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, gần đây, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một số trường hợp nhập viện với các biểu hiện rối loạn tiêu hóa sau khi sử dụng nấm mọc hoang trong tự nhiên. Vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm liên quan đến việc sử dụng các loại nấm mọc trong tự nhiên vẫn còn hiện hữu trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay đang trong mùa mưa, độ ẩm cao, các loại nấm phát triển nhiều. Vì vậy, việc người dân, du khách thu hái, sử dụng nấm mọc trong tự nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, không bảo đảm an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chính vì vậy, Sở Y tế đề nghị các địa phương tuyên truyền đến hộ gia đình, thôn, tổ dân phố về phòng, chống ngộ độc do nấm. Đồng thời, khuyến cáo người dân không thu hái, không chế biến, không sử dụng nấm mọc hoang dại, nấm lạ hoặc nấm nghi ngờ gây độc.

Ngoài ra, người dân khi phát hiện người ăn phải nấm nghi ngờ độc hoặc có các biểu hiện như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, mệt lả sau khi ăn nấm, cần khẩn trương đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Ông H.L., một trong 4 người nhập viện điều trị sau khi ăn nấm rừng (Ảnh: CTV)/Nguồn baolamdong.vn

Trước đó, ngày 4/6, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, chỉ trong 3 ngày đầu tháng 6, đơn vị đã tiếp nhận 4 thành viên trong cùng một gia đình ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) nhập viện cấp cứu do xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói sau khi ăn nấm hái trong rừng thông.

Ông H.L. (68 tuổi), một trong các bệnh nhân cho biết, người thân đã hái một giỏ nấm trong rừng mang về chế biến cho cả gia đình. Loại nấm này thường được người dân địa phương gọi là “nấm gan bò”, xuất hiện nhiều dưới tán thông vào mùa mưa.

Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau bữa ăn, các thành viên trong gia đình lần lượt xuất hiện các triệu chứng như: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện 3 người đã xuất viện, 1 trường hợp vẫn tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Không chỉ riêng gia đình này, hơn 1 tháng qua, các cơ sở y tế trên địa bàn Lâm Đồng cũng ghi nhận nhiều ca ngộ độc liên quan đến việc sử dụng nấm rừng tự hái.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận một số trường hợp người dân có các biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục và tiêu chảy nghi ngộ độc nấm rừng thông và được điều trị tại bệnh viện.

Theo Bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, việc phân biệt nấm độc và nấm ăn được bằng mắt thường rất khó khăn. Nhiều loại nấm độc có hình dạng, màu sắc tương tự nấm lành, thậm chí mọc xen lẫn trong cùng một khu vực. Ngộ độc nấm có thể gây rối loạn tiêu hóa ở mức độ nhẹ, nhưng với các loại nấm chứa độc tố mạnh, người bệnh có nguy cơ tổn thương gan, suy thận cấp, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.