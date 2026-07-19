Hàng nghìn bình sữa Boon NURSH bị thu hồi do nguy cơ mất an toàn

Theo Vietq.vn, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) đã phát đi thông báo thu hồi khoảng 40.000 bình sữa tái sử dụng Boon NURSH của Công ty TOMY vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Theo CPSC, lớp vỏ nhựa cứng bên ngoài của bình sữa có thể xuất hiện hiện tượng phồng rộp hoặc bong tróc từng phần trong quá trình sử dụng. Khi lớp nhựa này tách ra, các mảnh nhựa dạng màng mỏng có thể rơi ra ngoài và trở thành nguy cơ gây hóc, nghẹn nếu trẻ vô tình ngậm hoặc nuốt phải.

Bình sữa tái sử dụng Boon NURSH đã bị thu hồi do nguy cơ gây nghẹn. Ảnh CPSC/Fox News/Nguồn Vietq

Tính đến thời điểm công bố, TOMY International đã tiếp nhận 135 báo cáo về hiện tượng lớp vỏ nhựa bị bong hoặc phồng. Rất may, chưa có trường hợp chấn thương hoặc tai nạn nào được ghi nhận liên quan đến sự cố này.

Đợt thu hồi áp dụng đối với bình sữa Boon NURSH dung tích 8 ounce (khoảng 236 ml), bộ ba bình màu hồng họa tiết tie-dye. Sản phẩm có cấu tạo gồm lớp vỏ nhựa cứng bên ngoài, túi silicone mềm bên trong và logo "Boon" ở thân bình.

Người tiêu dùng có thể nhận diện sản phẩm bị ảnh hưởng thông qua mã sản phẩm B11654 và mã vạch UPC 669028116546, được in ở mặt đáy bao bì.

Theo thông tin từ CPSC, các bình sữa nằm trong diện thu hồi được bán tại hệ thống cửa hàng Walmart và trên trang thương mại điện tử Walmart trong thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 5/2026, với giá bán khoảng 20 USD/bộ.

Nhà sản xuất khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng ngay các bình sữa thuộc diện thu hồi và liên hệ với TOMY International để được hỗ trợ. Doanh nghiệp đưa ra hai phương án khắc phục gồm cấp khoản tín dụng mua hàng trị giá 22 USD để sử dụng trên website của Boon hoặc đổi miễn phí một bộ ba bình sữa mới với màu sắc khác.

Động thái thu hồi được đưa ra nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn đối với trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn trẻ có thói quen cắn, ngậm hoặc đưa mọi vật vào miệng. Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh thường xuyên kiểm tra tình trạng bình sữa, núm ti và các vật dụng ăn uống của trẻ; nếu phát hiện dấu hiệu nứt, bong tróc hoặc hư hỏng cần thay thế ngay để tránh rủi ro.

Tại Việt Nam, các sản phẩm bình sữa, dụng cụ ăn uống dành cho trẻ em lưu thông trên thị trường phải bảo đảm an toàn vật liệu tiếp xúc với thực phẩm theo các quy định hiện hành. Đối với vật liệu nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, doanh nghiệp cần tuân thủ QCVN 12-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Bên cạnh đó, việc thử nghiệm, đánh giá chất lượng có thể căn cứ theo các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) tương đương với tiêu chuẩn quốc tế về dụng cụ chăm sóc trẻ em và vật liệu tiếp xúc thực phẩm nhằm kiểm soát các chỉ tiêu an toàn, hạn chế nguy cơ thôi nhiễm hóa chất và các rủi ro cơ học trong quá trình sử dụng.

Bình sữa có thể được sản xuất từ nhiều loại chất liệu khác nhau. Ở Việt Nam, có bốn loại chất liệu phổ biến là nhựa, inox, thủy tinh và silicone... Mỗi loại chất liệu này có những ưu điểm và nhược điểm riêng, và điều này sẽ phụ thuộc vào sở thích và nhu cầu của người tiêu dùng. Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến cáo các bậc cha mẹ nên tránh sử dụng chất dẻo có mã tái chế 3 (phthalates), 6(styrene) và 7 (bisphenol). Trừ khi được dán nhãn là các sản phẩm thân thiện với thiên nhiên, được sản xuất theo phương pháp sinh học Không hâm nóng bình sữa bằng lò vi sóng, nước đun sôi, hay cho vào máy rửa chén, hoặc bất kỳ thiết bị nào sử dụng nhiệt vì nhiệt độ cao có thể giải phóng hóa chất có trong nhựa...