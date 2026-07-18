Trần Ngọc Hiếu: Niềm đam mê Toán học và lối sống tích cực của thủ khoa HUS

Với điểm GPA 3.95/4.0, Trần Ngọc Hiếu, sinh viên lớp K67 cử nhân khoa học Tài năng Toán học, đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS), ĐHQGHN. Hiếu cũng vừa giành được học bổng Thạc sĩ tại ĐH Sorbonne Paris Nord (USPN), Pháp để tiếp tục theo đuổi con đường toán học lý thuyết.

Trò chuyện với Hiếu, điều gây ấn tượng không phải bảng điểm gần như tuyệt đối hay những thành tích nổi bật, mà là sự điềm tĩnh, khiêm tốn và cách nhìn rất nhẹ nhàng về việc học. Cậu sinh viên thích đi xe buýt, thích chạy bộ và luôn nhắc đến niềm vui học Toán nhiều hơn những tấm bằng khen.

Trần Ngọc Hiếu, sinh viên lớp K67 cử nhân khoa học Tài năng Toán họcThủ khoa đầu ra đại diện phát biểu tại Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy năm 2026 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Học một cách “hồn nhiên”, chú trọng giữ sức khỏe

"Toán học là môn em rất yêu thích và việc học mang lại cho em rất nhiều niềm vui. Điều quan trọng nhất với em là được nỗ lực hết sức để làm những điều mình yêu thích. Còn điểm số hay sự công nhận chỉ là thành quả phụ.

Thủ khoa Trần Ngọc Hiếu gây ấn tượng bởi chia sẻ đi xe buýt, thích chạy bộ và tình yêu thuần khiết với Toán học. Ảnh: NVCC.

Điều quan trọng nhất là em nỗ lực hết sức, làm những thứ mà mình yêu thích, và những gì mình gặt hái được chỉ đơn giản là truyền thêm động lực cho mình để mình tiếp tục phấn đấu trong những môn học tiếp theo", Hiếu chia sẻ khi nói về hành trình học tập trong chương trình Cử nhân khoa học Tài năng Toán học, vốn được xem là một trong những chương trình đào tạo khó của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Hiếu cho biết, bản thân không có bí quyết học tập đặc biệt. Em không đặt mục tiêu chạy theo điểm số hay sự kỳ vọng từ bên ngoài, mà chỉ học một cách "hồn nhiên", để mỗi môn học đều mang lại cho mình một điều gì đó mới mẻ và ý nghĩa.

Điều Hiếu coi trọng nhất lại không phải phương pháp học, mà là hai yếu tố: tinh thần và sức khỏe.

Về tâm lý, Hiếu luôn nhìn nhận mọi thứ theo cách tích cực nhất. Khi gặp bài toán khó hay những thách thức trong cuộc sống, Hiếu tìm thấy động lực từ những người bạn giỏi giang xung quanh và những thầy cô tận tâm luôn sẵn sàng giúp đỡ,. Với Hiếu, mỗi lần gặp gỡ bạn bè, thầy cô là một niềm vui nhỏ, và nhiều niềm vui nhỏ sẽ tích tụ thành động lực lớn.

Đối với sức khỏe, Hiếu quan niệm: "Mình phải khỏe mạnh thì mới làm được nhiều việc". Học các môn khoa học cơ bản đòi hỏi nhiều thời gian suy nghĩ nên có những hôm em phải thức khá muộn. Để cân bằng, Hiếu tranh thủ ngủ bù vào buổi sáng hoặc ngủ trưa khoảng 15-20 phút. Theo em, chỉ một giấc ngủ ngắn cũng đủ giúp cơ thể lấy lại năng lượng để học tập hiệu quả trong vài giờ tiếp theo.

Sinh viên Trần Ngọc Hiếu (thứ ba từ trái sang) nhận giải Nhất tại Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc (do VUSTA đồng bảo trợ) năm 2023. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, Hiếu duy trì thói quen đi xe buýt. Nhà cách trường chỉ 6 cây số, nhưng Hiếu thường không đi xe máy mà đi xe buýt mỗi ngày. “Vì đi xe buýt buộc mình phải đi bộ nhiều hơn, một cách rèn luyện sức khỏe bền bỉ mỗi ngày”, Hiếu chia sẻ.

Tiếng Anh cũng là một thế mạnh giúp Hiếu nhiều trong học tập, nghiên cứu Toán học. Hiếu đạt IELTS 8.5 từ khi còn là học sinh lớp 11 và duy trì đến nay. Hiếu ví von, tiếng Anh như mang lại một “tính cách thứ hai” cho em.

“Trong học tập và nghiên cứu, em sử dụng tiếng Anh vì nó khoa học, ngắn gọn. Còn tiếng Việt lại rất giàu cảm xúc, em dành nó cho gia đình, người thân”. Để rèn luyện kỹ năng nói, Hiếu thường xuyên tự trò chuyện với chính mình bằng tiếng Anh về các vấn đề Toán học.

Tìm thấy niềm vui thuần khiết với vẻ đẹp riêng của Toán học

Hiếu chia sẻ, niềm đam mê Toán học của Hiếu bắt đầu từ khá sớm, một phần nhờ sự định hướng và tầm ảnh hưởng của bố, một người làm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Là học sinh Trường THPT chuyên Amsterdam, giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hiếu đã chọn một trong những ngôi trường hàng đầu về khoa học cơ bản - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) - để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê Toán học của mình.

Sinh viên Trần Ngọc Hiếu đang trình bày báo cáo tại phiên Poster, Hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm 2026. Ảnh: NVCC.

Với nhiều người, Toán học dường như có vẻ khô khan và khó, nhưng Hiếu lại tìm thấy một vẻ đẹp rất riêng. Theo Hiếu, ở góc độ ứng dụng, Toán học giúp tối ưu hóa mọi vấn đề trong cuộc sống. Còn ở góc độ lý thuyết, vẻ đẹp của Toán học nằm ở chính quá trình tư duy.

Môn học này cho Hiếu cơ hội để suy nghĩ về rất nhiều vấn đề. Và khi suy nghĩ về Toán, Hiếu lại cảm thấy giống như mình có một khoảng thời gian để "giải trí", không phải lo lắng về những điều khác mà chỉ tập trung trả lời một câu hỏi do chính mình đặt ra. Và cảm xúc tuyệt vời nhất chính là khi tìm được câu trả lời.

“Những câu hỏi trong Toán khiến em phải không ngừng suy nghĩ. Khi trả lời được, em cảm thấy hiểu vấn đề hơn và thực sự mãn nguyện. Việc suy nghĩ về những thứ mới khiến em thấy vui”, Hiếu tâm sự.

Chính niềm vui thuần khiết đó là một trong những động lực lớn nhất khuyến khích em học Toán, định hình con đường tương lai của em. Mới đây, Hiếu đã xuất sắc giành được học bổng từ quỹ PGSM (thuộc Quỹ Khoa học Toán học Paris - FSMP) với mức trợ cấp 1.100 euro/tháng để theo học chuyên ngành Toán lý thuyết tại Đại học Sorbonne Paris Nord. Đây cũng là ước mơ của Hiếu, muốn đi sâu vào Toán lý thuyết ở môi trường học thuật chất lượng.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Pháp, Hiếu dự định sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu và trở thành một giảng viên đại học.

Em muốn trở thành một nhà nghiên cứu toán học chuyên sâu để thỏa mãn đam mê cá nhân, đồng thời trở thành một giảng viên để truyền dạy kiến thức, đóng góp một cách thiết thực nhất cho xã hội và sự phát triển của nền toán học nước nhà.

Em Trần Ngọc Hiếu, thứ hai từ phải sang trong chương trình trao đổi hè tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST). Ảnh: NVCC.

Khi được hỏi về kinh nghiệm có thể chia sẻ với các bạn sinh viên, Hiếu cho hay, từ chặng đường học tập của mình, với Hiếu, là 3 từ: Tự tin, Nỗ lực và Lạc quan. “Hãy tự tin vào thế mạnh bản thân thay vì quá lo lắng về những điểm số chưa tốt. Nếu kế hoạch tương lai của bạn đủ thuyết phục và bạn có đủ nỗ lực, bạn sẽ được tin tưởng và lựa chọn”, Hiếu chia sẻ.

Thành tích ấn tượng của Trần Ngọc Hiếu: Giải Nhất bảng A (bảng chuyên) cả hai môn Giải tích và Đại số tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2023. Giải Ba kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2026. Học bổng chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cùng nhiều học bổng khuyến khích học tập khác. Giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa, giải Nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm 2026.