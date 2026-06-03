Đập ngăn mặn 80 tỉ đồng ở Gia Lai bàn giao chưa được 1 năm đã lún

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống ngày 2/6 tại đập ngăn mặn An Mỹ bị sụt lún. Sự việc đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh Gia Lai kết quả kiểm tra hiện tượng lún đập ngăn mặn An Mỹ, tại xã An Lương.

Dự án do UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trước đây (nay là tỉnh Gia Lai) làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi II thiết kế, giám sát thi công; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi 3 thẩm tra; nhà thầu thi công là Công ty TNHH Tân Lập. Ảnh: Hà Chính

Đập có 5 khoang tràn chia thành 3 khối, mỗi khoang rộng 13,5m, tổng chiều rộng khoang tràn 67,5m. Dự án được khởi công ngày 22/6/2023 và hoàn thành ngày 31/12/2024, đưa vào khai thác từ ngày 25/6/2025, bảo hành đến ngày 25/6/2027. Ảnh: Hà Chính

Qua kiểm tra hiện trạng công trình, cơ quan chức năng xác định tại khối 1 (gồm khoang số 1 và số 2) và khối 2 (khoang số 3) độ lún thực tế gần 2cm, nằm trong ngưỡng cho phép tối đa gần 5cm.​

Sau khi đưa vào khai thác, cơ quan chức năng ghi nhận cả 3 khối công trình đều bị lún, nứt. Trong đó, khối 1 và khối 2 có độ lún 1,7cm, nhỏ hơn độ lún cho phép trong thiết kế. Nhưng ở khối số 3, độ lún thực tế trung bình là 11,35cm, lớn hơn độ lún thiết kế cho phép là 8cm. Ảnh: Hà Chính

Kiểm tra bằng mắt thường cho thấy khe lún giữa khoang số 3 và khoang 4, 5 đã tách ra.

Việc này khiến khe lún giữa khối 2 và khối 3 tách ra, khối 3 có xu hướng nghiêng về phía vai phải đập. Ảnh Hà Chính

Sự cố lún khiến việc ngăn mặn có dấu không đạt hiệu quả như thiết kế. Theo đánh giá, hiện công trình vẫn vận hành bình thường nhưng do độ lún lớn nên một số khoang có cao trình đỉnh cửa van thấp hơn mực nước tưới thiết kế, làm giảm hiệu quả dâng nước tưới. Ảnh Hà Chính

Hiện tượng sụt lún và nứt toác Việc này khiến khe lún giữa khối 2 và khối 3 tách ra, khối 3 có xu hướng nghiêng về phía vai phải đập. Ảnh : Hà Chính

Được biết, đập ngăn mặn An Mỹ được đầu tư 80 tỉ đồng từ vốn ngân sách, do UBND huyện Phù Mỹ (cũ) làm chủ đầu tư. Đập ngăn mặn này là công trình cấp III, xây dựng trên sông La Tinh, thuộc xã An Lương.

Nhưng ở khối số 3, độ lún thực tế trung bình là 11,35cm, lớn hơn độ lún thiết kế cho phép là 8cm.Ảnh : Hà Chính

Ông N. (55 tuổi)- nhà gần đập ngăn mặn nói với phóng viên: "Công trình đưa vào vận hành chưa được 1 năm đã xảy ra sự cố. Đánh giá thế nào là việc của cơ quan chuyên môn nhưng là người dân tôi lấy làm tiếc; không biết tới đây sẽ như thế nào!". Ảnh Hà Chính

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá nguyên nhân lún là đập xây dựng trên nền đất yếu, địa chất phức tạp. Khối 3 bị lún sâu vượt giới hạn cho phép do sức chịu tải địa chất nền thay đổi cục bộ, không như đánh giá khi khảo sát thiết kế, làm sai lệch kết quả tính toán lún.

Tại khoang số 5 cao trình đỉnh cửa van 1,14-1,17m, thấp hơn mực nước tưới theo thiết kế, giảm hiệu quả dâng nước tưới Ảnh: Hà Chính

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, trong trường hợp cần thiết công trình có dấu hiệu hư hỏng, chuyển biến bất thường, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét thuê tư vấn kiểm định độc lập để đánh giá lại chất lượng công trình xây dựng và làm rõ trách nhiệm của các bên theo quy định.

Mời bạn đọc xem Video: Cận cảnh công trình 80 tỷ đưa vào sử dụng chưa được 1 năm đã xảy ra sụt lún. Nguồn: Hà Chính

​

​

​