Điều gì đang diễn ra dưới gầm cầu Thanh Trì suốt nhiều đêm liên tiếp?

Hàng loạt xe tải hoạt động từ tối đến rạng sáng

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, từ khoảng 20 giờ đến rạng sáng hôm sau, nhiều xe tải có tải trọng từ 6 - 8 tấn liên tục ra vào khu vực dưới gầm cầu Thanh Trì. Các phương tiện nối đuôi nhau vận chuyển vật liệu khiến khu vực vốn vắng vẻ trở nên nhộn nhịp bất thường.

﻿Nhiều phương tiện liên tục ra vào khu vực tập kết vật liệu trong đêm.

Qua theo dõi thực tế, các xe tải được cho là chở đất thải và trạc xây dựng từ nhiều khu vực trong nội thành Hà Nội, về tập kết tại bãi đất dưới gầm cầu. Tại đây, một máy xúc thường xuyên hoạt động để san gạt, tạo mặt bằng và hố chứa vật liệu mới đưa đến. Hoạt động đổ thải và bốc xúc diễn ra liên tục trong nhiều giờ mỗi đêm.

Nhiều xe tải hoạt động vào ban đêm vận chuyển đất thải về khu vực dưới gầm cầu Thanh Trì.

Nhiều nguồn tin cho biết việc san gạt thường được thực hiện xuyên đêm, khiến hiện trường cơ bản được thu dọn trước khi trời sáng.

Máy xúc san gạt đất và vật liệu xây dựng tại khu vực tập kết dưới gầm cầu.

Đất màu được đào lên và vận chuyển đi nơi khác?

Đáng chú ý, song song với việc tiếp nhận đất thải, lớp đất màu hiện hữu tại khu vực này cũng được máy xúc đào lên và chất lên các xe tải khác để vận chuyển khỏi hiện trường.

Một máy xúc đang múc đất màu lên xe tại nhỏ tại gầm cầu Thanh Trì.

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống trong hai ngày 30 và 31/5, tại khu vực cạnh trụ cầu ký hiệu H42, một máy xúc liên tục hoạt động, đào lớp đất màu hiện hữu và bốc lên các xe tải nhỏ loại khoảng 6 tấn. Sau khi nhận đất, các phương tiện di chuyển theo hướng từ Hà Nội đi Văn Giang (Hưng Yên).

﻿Đất màu tại khu vực dưới gầm cầu được máy xúc đào lên để vận chuyển đi nơi khác.

Qua theo dõi thực tế, điểm cuối của các chuyến xe được xác định là một khu đất thuộc hộ dân tại khu vực làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên).

Điểm cuối của các chuyến xe được xác định đổ tại khu vực làng hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên).

Ở chiều ngược lại, phóng viên cũng ghi nhận nhiều xe tải vận chuyển đất thải và trạc xây dựng từ công trình tại số 108 Quán Thánh (Hà Nội) về khu vực dưới gầm cầu Thanh Trì. Số vật liệu này được đổ xuống các vị trí vừa bị đào lấy đất màu trước đó, sau đó được máy xúc san gạt để tạo mặt bằng mới.

Nguồn đất thải và trạc xây dựng được nhiều xe tải lấy từ công trình trên đường Quán Thánh (Hà Nội) về tập kết ở gầm cầu Thanh Trì.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng qua.

"Đêm nào cũng có xe chạy. Khoảng sau 20 giờ là bắt đầu nhộn nhịp, có hôm kéo dài tới 2 - 3 giờ sáng. Xe nhỏ chở đất màu đi nơi khác, còn xe tải lớn lại chở đất thải và trạc xây dựng đến đổ xuống đây", người dân phản ánh.

Trong quá trình ghi nhận, phóng viên cũng ghi nhận nhiều xe tải lưu thông trên các tuyến đường đê dẫn vào khu vực tập kết. Một số người dân cho rằng tình trạng phương tiện chở vật liệu làm rơi vãi đất đá ra mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến môi trường.

﻿Qua ghi nhận, các xe tải nhỏ chở đất màu mang ra khỏi gầm cầu đi theo hai cửa là chính và cửa phụ (vòng tròn đỏ).

Khối lượng tập kết được cho là rất lớn

Theo quan sát tại hiện trường, diện tích khu vực tập kết vật liệu đang ngày càng mở rộng. Nhiều đống đất và trạc xây dựng xuất hiện với mật độ dày đặc, hình thành các điểm tập kết quy mô lớn dưới chân cầu.

Đáng chú ý, đất và trạc thải được đổ tập kết dọc hai bên chân cầu, trải dài từ khu vực các trụ cầu ký hiệu T36, H36 đến T42, H42. Khối lượng vật liệu tập kết tại đây được người dân địa phương nhận định có thể lên tới hàng vạn mét khối, dù con số cụ thể cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Theo ghi nhận, lượng đất và vật liệu xây dựng tập kết tại hiện trường ngày càng gia tăng.

Tần suất hoạt động dày đặc của các phương tiện vận chuyển trong thời gian dài đã khiến nhiều người dân lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và an toàn giao thông khu vực.

Bên cạnh những tác động về môi trường, việc tập kết lượng lớn đất thải xây dựng dưới gầm cầu cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến nguồn gốc vật liệu, mục đích sử dụng khu đất cũng như công tác quản lý địa bàn.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra

Làm việc với phóng viên, đại diện Công an phường Long Biên cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh và tiến hành kiểm tra thực địa. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trạng có khu vực mới được đổ đất, san lấp dưới gầm cầu.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra thực địa sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và báo chí.

Theo đại diện công an, do vị trí xảy ra vụ việc nằm trong khu vực giáp ranh giữa hai phường nên đơn vị sẽ báo cáo lãnh đạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Trước những phản ánh của người dân và các dấu hiệu ghi nhận tại hiện trường, dư luận mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ hoạt động vận chuyển, tập kết đất thải tại khu vực gầm cầu Thanh Trì, đồng thời xác minh tính pháp lý của việc khai thác, vận chuyển đất màu khỏi hiện trường để kịp thời xử lý nếu có vi phạm.

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