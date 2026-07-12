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[VIDEO] Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam giải ngân chỉ 2% vốn năm 2026

Minh Quân - Hà Anh

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng, chỉ đạt 2% kế hoạch vốn năm 2026, gây lo ngại về tiến độ.

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