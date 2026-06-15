Thu hồi toàn quốc 6 mỹ phẩm của Công ty X.C.G.G vì vi phạm quy định

Ngày 15/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa công khai Công văn số 2223/QLD-MP ngày 12/6/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do không có đầy đủ hồ sơ PIF của Công ty TNHH X.C.G.G.

Công văn số 2223/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm của Công ty TNHH X.C.G.G. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng TIA'M, gồm:

Sản phẩm TIA'M Vita B3 Source, Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 182585/22/CBMP-QLD, cấp ngày 19/09/2022;

Sản phẩm TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum, Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 182588/22/CBMP-QLD, cấp ngày 19/09/2022;

Sản phẩm TIA'M Vita B5 Toner, Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 232407/24/CBMP-QLD, cấp ngày 10/04/2024;

Sản phẩm TIA'M Snail&Azulene Low pH Cleanser, Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, cấp ngày 235207/24/CBMP-QLD 09/05/2024;

Sản phẩm TIA'M Hyaluronic Glow Revive Serum, Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 247082/24/CBMP-QLD, cấp ngày 08/08/2024;

Sản phẩm V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation, Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 277538/25/CBMP-QLD, cấp ngày 03/06/2025.

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH X.C.G.G (Địa chỉ: 681/51/2 Âu Cơ, Phường Tân Phú, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Danh sách 6 sản phẩm vi phạm. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 6 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH X.C.G.G phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 06 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy 06 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.

Ảnh minh họa/Internet

Đề nghị Sở Y tế TP HCM giám sát Công ty TNHH X.C.G.G trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy 6 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2026.

Hồ sơ PIF không chỉ là một yêu cầu pháp lý, đảm bảo tính minh bạch mà còn là một công cụ quan trọng để đảm bảo sự an toàn và chất lượng của sản phẩm mỹ phẩm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đây là yêu cầu bắt buộc theo hướng dẫn của ASEAN và quy định pháp luật tại Việt Nam.