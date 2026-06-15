CSGT Hà Nội ‘mạnh tay’ xử lý các xe ô tô chở quá tải

Mưa lớn khiến đất đá tràn kín mặt đường tỉnh lộ ở Phú Thọ Mưa lớn kéo dài khiến một lượng lớn đất, đá tràn xuống đường tỉnh lộ 316 ở Phú Thọ. Lực lượng CSGT và người dân cùng nhau dọn dẹp đất đá trên mặt đường.

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Sân vận động AT&T: "Siêu thánh đường" sẵn sàng cho tâm điểm World Cup 2026 Được mệnh danh là "Jerry World", AT&T Stadium sẽ trở thành tâm điểm của World Cup 2026 khi là nơi đăng cai số lượng trận đấu lớn nhất giải.

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