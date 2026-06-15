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CSGT Hà Nội ‘mạnh tay’ xử lý các xe ô tô chở quá tải

Bảo Ngân

Đội CSGT số 11 (Công an TP Hà Nội) đã mạnh tay kiểm tra, xử lý nghiêm các xe ô tô chở quá tải trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

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Những ngày qua, các cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã tăng cường lực lượng, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý, bảo đảm an toàn giao thông trên đường Tỉnh lộ 423 (đường 72 cũ), đường tả đê Đáy thuộc địa bàn xã An Khánh (TP Hà Nội).
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Đội CSGT đường bộ số 11 tập trung lực lượng kiểm tra các trường hợp xe tải có dấu hiệu chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn và cơi nới thành thùng xe.
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Lực lượng chức năng tập trung kiểm soát các xe ô tô tải trọng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng trên các tuyến thuộc địa bàn xã An Khánh (TP Hà Nội).
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Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một số xe chở hàng quá tải trọng cho phép.
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Tổ công tác đã triển khai cân tải trọng lưu động, kiểm tra tại chỗ với xe có dấu hiệu vi phạm.
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Sau khi cân tải trọng lưu động và đối chiếu với các giấy tờ liên quan, tổ công tác xác định rõ các hành vi vi phạm, làm căn cứ lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
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Các trường hợp có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe cũng được kiểm tra rất chặt chẽ.
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Ngoài việc xử lý tài xế điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng cũng xử lý đối với chủ phương tiện là cá nhân, doanh nghiệp có liên quan.

Từ ngày 15/5 - 4/6, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.616 trường hợp xe tải, xe đầu kéo vi phạm. Trong đó có 643 trường hợp vi phạm liên quan đến xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng (tính theo đầu biên bản), gồm 222 trường hợp chở quá tải trọng, 74 trường hợp quá khổ giới hạn và 53 trường hợp cơi nới thành thùng xe. Lực lượng chức năng còn xử lý 167 trường hợp để rơi vãi vật liệu, 149 trường hợp vi phạm tốc độ, 76 trường hợp đi sai khung giờ hoạt động cùng nhiều hành vi vi phạm khác.

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