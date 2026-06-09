Bộ Xây dựng sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe

Theo đó, Bộ Xây dựng công bố 8 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng các địa phương. Các thủ tục tập trung vào lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe và quản lý phương tiện, gồm: cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; cấp bổ sung xe tập lái, cấp lại giấy phép xe tập lái; cấp, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe; cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe bánh xích và phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

Ảnh minh hoạ.

Đáng chú ý, nhiều thủ tục đã được đơn giản hóa theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phân cấp cho địa phương. Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Kết quả được trả dưới dạng điện tử qua VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống giải quyết thủ tục hành chính địa phương, có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Trong lĩnh vực đào tạo lái xe, thời gian giải quyết nhiều thủ tục được rút ngắn. Chẳng hạn, việc cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe chỉ còn tối đa 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin được thực hiện trong 3 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng công bố bãi bỏ 4 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thẩm tra an toàn giao thông đường bộ, gồm: chấp thuận cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; cấp, cấp đổi và cấp lại chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ. Các thủ tục này trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh.

Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính lần này nhằm thực hiện các quy định mới của Chính phủ về hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe, đồng thời tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường bộ.

Việc chuẩn hóa, số hóa và tiếp tục tinh gọn thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ không chỉ góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, mà còn thể hiện quyết tâm của ngành Xây dựng trong xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông và chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới.