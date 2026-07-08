21 công nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở đất ở Trung Quốc

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 8/7, vụ sạt lở đất đã vùi lấp nhóm công nhân lâm nghiệp đang đi bộ qua một thung lũng hẻo lánh trên núi ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, vào trước 7h sáng ngày 7/7. Khi đó, họ đang trên đường đi dọn dẹp và bảo dưỡng đất rừng.

"Vụ sạt lở khiến 21 công nhân thiệt mạng, 12 người sống sót, trong đó có 7 người bị thương nhẹ. Hoạt động tìm kiếm cứu hộ đã kết thúc", Đài truyền hình CCTV cho biết.

Lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm và cứu nạn tại hiện trường vụ sạt lở đất trong một ngôi làng ở huyện Đãng Xương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 7/7/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã/AP.

"Vụ sạt lở rộng khoảng 40m và bao phủ diện tích khoảng 5.400m2", ông Yang Yaoxian, quan chức tài nguyên thiên nhiên thành phố, thông tin tại một cuộc họp báo.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, vụ sạt lở đất là do sự kết hợp của địa hình dốc, xói mòn và cấu trúc địa chất của khu vực. Ông Yang cảnh báo nguy cơ xảy ra vụ sạt lở thứ hai do cấu trúc không ổn định.

Trong khi đó, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, cũng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề vì bão lũ.

Các quan chức cho biết, tính đến tối 7/7, 6 người đã thiệt mạng và 11 người vẫn mất tích ở khu vực Quảng Tây. Theo văn phòng tuyên truyền khu vực, thời tiết khắc nghiệt đã buộc 130.000 người phải sơ tán. Một số tuyến tàu hỏa trong khu vực phải tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Trong khi Quảng Tây đang phải vật lộn với lũ lụt, siêu bão Bavi dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào một số khu vực phía đông nam Trung Quốc vào cuối tuần này.

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