Mưa lũ ở Trung Quốc, 5 người thiệt mạng

Theo AP, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 5/7, mưa lớn đã khiến 5 người thiệt mạng ở miền Bắc Trung Quốc, trong khi một cơn bão nhiệt đới quật đổ cây cối và nhấn chìm nhiều ô tô ở miền Nam nước này.

"Hai người dân đã thiệt mạng trong một trận lũ quét ở vùng núi tại khu vực phía đông của Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, vào tối 4/7. Một người bị đuối nước khi đang chăn gia súc, người còn lại không may rơi xuống nước khi đang lùa đàn gia súc đi tránh lũ", bản tin của Tân Hoa Xã cho biết.

Công tác cứu hộ khẩn cấp và đánh giá thiệt hại do lũ lụt tại khu vực đang được tiến hành.

Các công nhân dọn dẹp cây đổ trên một con đường ở Giang Bình, Đông Hưng, thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, ngày 4/7/2026. Ảnh: Lu Boan/Xinhua/AP.

Theo Tân Hoa Xã, 3 người khác cũng thiệt mạng trong ngày 4/7 tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, miền Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, bản tin không nêu chi tiết về nguyên nhân tử vong của 3 người này.

Một trận mưa lớn đã trút xuống Phủ Thuận trong nhiều giờ vào sáng 4/7, với lượng mưa lên tới 32,9 cm tại một số khu vực, theo các báo cáo của truyền thông nhà nước. Video đăng tải trên mạng cho thấy cảnh những con phố biến thành sông. Khoảng 3.600 cư dân đã được sơ tán đến nơi an toàn hơn.

Ở miền Nam Trung Quốc, bão nhiệt đới Maysak đã di chuyển về phía bắc vào khu vực Quảng Tây vào ngày 5/7. Khi di chuyển sâu vào đất liền, bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, các con sông ở thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, đã tràn bờ, khiến ô tô bị ngập đến nóc, theo hình ảnh trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV). Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thuyền phao để tiếp cận những người bị mắc kẹt. Người dân mô tả đây là trận lũ nghiêm trọng nhất trong hai thập kỷ qua, theo Tân Hoa Xã.

Maysak cũng làm bật gốc nhiều cây xanh ở Đông Hưng, Phòng Thành Cảng. Trước đó, cơn bão này đã gây mưa lớn trên đảo Hải Nam của Trung Quốc.

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