Lũ lụt và lở đất ở Châu Phi, hơn 20 người thiệt mạng

AP dẫn thông tin từ chính quyền địa phương ngày 30/6 cho biết, lũ lụt và sạt lở đất do mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại thủ đô của Ghana và Bờ Biển Ngà đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục giải cứu hàng trăm người dân bị mắc kẹt trong các tòa nhà bị ngập.

Hôm 29/6, toàn bộ tòa nhà và đường phố ở Accra bị ngập lụt, làm gián đoạn việc đi lại đến nhiều khu vực của thủ đô Ghana và thành phố Tema lân cận.

"Ít nhất 12 người được xác nhận đã thiệt mạng ở Ghana, trong đó có một người mẹ và con của bà bị cuốn trôi ở Achimota-Agbogbloshie", Alex King Nartey, người phát ngôn của Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Ghana, thông tin.

Hình ảnh những ngôi nhà bị hư hại do sạt lở đất tại khu định cư không chính thức Attecoube ở Abidjan, Bờ Biển Ngà, ngày 30/6/2026. Ảnh: AP/Diomande Ble Blonde.

Tại Bờ Biển Ngà, nhiều ngày mưa lớn đã gây ra lũ lụt khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, hầu hết ở các đô thị Attécoubé và Yopougon thuộc thủ đô Abidjan, theo Bộ trưởng Bộ Đoàn kết Quốc gia Bờ Biển Ngà Belmonde Dogo.

Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 9 người thiệt mạng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở cùng một khu vực thuộc khu phố Mossikro sau trận mưa bắt đầu từ ngày 27/6.

Các video về trận lũ lụt ở Accra, Ghana, cho thấy người dân phải bơi qua mực nước ngập đến cổ để cứu những người hàng xóm bị mắc kẹt, trong khi nhiều phương tiện bị bỏ lại trên những con đường ngập nước.

Ông Nartey cho biết thêm, việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng là "một vấn đề lớn" đối với các dịch vụ khẩn cấp, buộc họ phải đề nghị sự trợ giúp của quân đội. Đến sáng 30/6, một số khu dân cư vẫn bị ngập một phần.

Tổ chức Quản lý Thảm họa Quốc gia Ghana cho biết, các cuộc gọi khẩn cấp bắt đầu đổ về vào khoảng 7 giờ sáng 29/6 khi người dân nhận ra nước lũ đang tràn vào nhà họ.

“Toàn bộ khu vực đều bị ngập lụt. Thật đáng báo động”, bà Mariam Dongyela Millah, Phó Giám đốc truyền thông của Cơ quan Quản lý Thảm họa, cho biết.

Cơ quan Khí tượng Ghana kêu gọi người dân địa phương chuẩn bị cho những cơn mưa tiếp theo trong tuần này tại Accra.

Lũ lụt gây chết người thường xuyên xảy ra ở một số khu vực của Châu Phi, một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước các hiện tượng thời tiết cực đoan dù châu lục này có lượng phát thải thấp, chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới.

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