Mưa lớn gây lũ lụt ở Nhật Bản

AP đưa tin, mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại một số khu vực ở miền tây Nhật Bản vào ngày 26/6, khi hai cơn bão nhiệt đới đang tiến gần nước này.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), vào cuối chiều 26/6, bão Mekkhala đang ở ngoài khơi phía tây của đảo Amami, một hòn đảo xa xôi ở phía nam Nhật Bản, và di chuyển theo hướng đông bắc.

Một cơn bão khác, Higos, cũng đang di chuyển gần đó và dự kiến cả hai cơn bão mang theo mưa lớn sẽ tiến vào khu vực Tokyo vào ngày 27/6, JMA cho biết.

Mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại một số khu vực ở miền tây Nhật Bản. Ảnh minh họa: IANS/DTN.

Trước đó vào ngày 26/6, một người đàn ông đã bị thương sau khi rơi xuống một con kênh ở tỉnh Nara, theo Đài truyền hình công cộng NHK của Nhật Bản.

Hình ảnh truyền hình từ Kyoto cho thấy sông Kamo dâng cao với dòng nước đục ngầu. Cảnh báo lũ lụt đã được ban hành tại một số khu vực ở Kyoto, Osaka và các địa phương khác thuộc miền tây Nhật Bản.

Cơ quan Quản lý Phòng cháy Chữa cháy và Thiên tai Nhật Bản cho biết, hơn 30 ngôi nhà đã bị ngập lụt tại Nara và Hiroshima trong ngày 26/6. Mưa lớn cũng làm gián đoạn một số tuyến tàu hỏa và chuyến bay trong khu vực.

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