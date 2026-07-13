Bão Bavi gây ngập lụt ở Trung Quốc

AP đưa tin, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, cường độ của bão Bavi tiếp tục suy yếu khi di chuyển về phía tây bắc vào tỉnh An Huy, Trung Quốc, chiều 12/7.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết thêm, gió mạnh và mưa lớn dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến nhiều thành phố phía đông và đông bắc Trung Quốc vào ngày 12 và 13/7. Mưa lớn được ghi nhận vào chiều 12/7 tại một số tỉnh, trong đó có An Huy. Nhiều khu vực ở Trung Quốc đã bị ngập do ảnh hưởng của bão.

Người dân đi qua con đường ngập lụt sau bão Bavi ở thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 12/7/2026. Ảnh: Jiang Han/Xinhua/AP.

Theo truyền thông nhà nước, tại tỉnh Chiết Giang, hơn 2,2 triệu người dân đã được sơ tán do bão Bavi. Thành phố Thượng Hải đã sơ tán hơn 290.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm, trong khi tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán hơn 180.000 người.

Tại thành phố ven biển Nhạc Thanh, thuộc tỉnh Chiết Giang, hơn 1.300 cây xanh đã bị gãy đổ, trong đó ít nhất 700 cây bị bật gốc, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Ô tô di chuyển trên con đường ngập nước ở Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 11/7/2026. Ảnh: VCG.

Do ảnh hưởng của bão Bavi, sân bay quốc tế Pudong và sân bay quốc tế Hongqiao ở Thượng Hải dự kiến ​​sẽ hủy khoảng 653 chuyến bay đến và đi.

Bão Bavi đã đi qua phía bắc Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 11/7 nhưng không đổ bộ trực tiếp. Sở cứu hỏa Đài Loan cho biết ít nhất 134 người trên khắp hòn đảo bị thương, một số người bị thương khi đi xe máy hoặc xe đạp trong gió lớn hoặc do mặt đường trơn trượt.

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