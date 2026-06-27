Cuộc sống người dân ở Venezuela sau thảm họa động đất kép

AP đưa tin, theo ước tính của Tổ chức Di cư Quốc tế, có tới 6,76 triệu người ở Venezuela có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất kép tối 24/6, trong đó riêng Caracas có khoảng 2 triệu người.

Loyce Pace, Giám đốc khu vực châu Mỹ của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế, cho biết “người dân vẫn còn rất sợ hãi khi phải trở về những nơi từng là nhà của họ”.

Sáng 25/6, nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến ​​những tòa nhà chỉ còn trơ khung, đồ đạc treo ngoài cửa sổ và trực thăng lượn vòng trên không. Nhiều ngôi nhà bị san phẳng và đường phố nứt toác.

Người dân tìm kiếm trong đống đổ nát hôm 26/6/2026, hai ngày sau trận động đất xảy ra ở La Guaira, Venezuela. Ảnh: AP/Ariana Cubillos.

Nhiều gia đình dán những tờ rơi tìm người mất tích kèm ảnh, trong khi những người khác chia sẻ danh sách tên viết tay. Người Venezuela ở nước ngoài gặp khó khăn trong việc liên lạc với người thân trong nước do dịch vụ điện thoại bị gián đoạn.

Tại trung tâm thành phố Caracas, hàng trăm người tạm "trú ẩn" qua đêm trong các công viên, bãi đậu xe và những không gian mở khác.

Một số người dân đang cố gắng tự tìm kiếm thân nhân mất tích trong đống đổ nát.

Giới chức Venezuela cho biết họ đang điều động đội cứu hộ từ các khu vực khác trong nước đến La Guaira, nơi không còn xa lạ với các thảm họa thiên nhiên. Một vụ lở đất năm 1999 ở đó đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Tại La Guaira, Cristian Carreño nhìn chằm chằm vào tòa nhà chung cư của mình đang nghiêng ngả nguy hiểm về một phía.

“Tôi đã mất tất cả. Tôi nghĩ vẫn còn nhiều người ở bên trong không thể thoát ra ngoài", Cristian buồn rầu nói.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Caracas ngày 25/6/2026. Ảnh: AP/Ariana Cubillos.

Tính đến tối 26/6, các trận động đất kinh hoàng mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra vào tối 24/6 ở Venezuela đã cướp đi sinh mạng ít nhất 589 người và khiến hàng nghìn người bị thương, theo thông tin từ chính quyền. Nhiều gia đình trên khắp miền bắc Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm người thân mất tích trong đống đổ nát.

Số người tử vong dự kiến ​​sẽ còn tăng lên, với hàng nghìn người được báo cáo là mất tích.

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