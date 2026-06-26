Thế giới bày tỏ sự đoàn kết với Venezuela sau thảm họa động đất

AP đưa tin, trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra vào tối 24/6 (giờ địa phương) nằm trong số những cơn địa chấn mạnh nhất tấn công Venezuela trong hơn 1 thế kỷ qua và có thể cảm nhận được khắp khu vực.

Tính đến tối 25/6, trận động đất kép đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng, hơn 1.000 người khác bị thương và nhiều nạn nhân vẫn mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Caracas, Venezuela, ngày 25/6/2026. Ảnh: AP/Ariana Cubillos.

Các quan chức Venezuela đang cố gắng tận dụng tối đa thời gian để đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ những người được cho là vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Nhiều nhà lãnh đạo và các quan chức thế giới đã bày tỏ sự đoàn kết với Venezuela, đồng thời đề nghị hỗ trợ quốc gia này khắc phục hậu quả.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự đoàn kết của Pháp với người dân Venezuela và cho biết một nhóm gồm 85 nhân viên cứu hộ người Pháp chuyên về tìm kiếm và rà soát đang “được triển khai ngay lập tức” đến Venezuela.

"Pháp sẵn sàng, cùng với các đối tác châu Âu, cung cấp sự hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng”, Tổng thống Macron viết trên mạng X.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva bày tỏ “quyết tâm” của đất nước ông trong việc hỗ trợ Chính phủ Venezuela trong nỗ lực phục hồi sau động đất.

Tổng thống Lula đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Brazil đánh giá tình hình ở Venezuela “và xem xét những biện pháp hỗ trợ nào mà Brazil có thể áp dụng”.

“Tôi tái khẳng định quyết tâm của chúng tôi trong việc hỗ trợ Chính phủ của Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez trong công cuộc phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng tại quốc gia này, nơi người dân đã thể hiện sự kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh”, ông viết.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez viết trên Instagram: “Tôi và toàn thể Tây Ban Nha xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người dân Venezuela sau trận động đất kinh hoàng đêm 24/6. Chúng tôi hướng về các nạn nhân và gia đình của họ”.

“Mỹ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Venezuela sau thảm họa động đất”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trên mạng xã hội X.

Ông nói thêm rằng Mỹ đang “triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo đến Venezuela”.

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