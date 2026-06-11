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[GALLERY] Cảnh tan hoang sau trận động đất ở Philippines

An An (Theo AP)

Những bức ảnh được hãng AP đăng tải cho thấy nhiều tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines.

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Theo AP, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 8/6 là một trong những cơn địa chấn mạnh nhất từng xảy ra ở Philippines trong nửa thế kỷ qua. Tính đến chiều 10/6, ít nhất 45 người thiệt mạng, 630 người bị thương trong trận động đất. Ngoài ra, hơn 3.100 ngôi nhà, 29 con đường, 11 cây cầu và hơn 100 tòa nhà của Chính phủ bị hư hại. Ảnh: Lực lượng cứu hộ kiểm tra một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở General Santos, Philippines, ngày 9/6/2026. Ảnh: AP/Basilio Sepe.
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Trận động đất đã kéo theo hơn 2.100 dư chấn, trong đó có một số dư chấn mạnh tới 6,4 độ Richter, đủ mạnh để gây thêm thương vong và thiệt hại, theo ông Teresito Bacolcol, người đứng đầu Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines. Ảnh: Người đàn ông đi ngang qua một tòa nhà đổ sập sau trận động đất ở General Santos ngày 9/6/2026. Ảnh: AP/Basilio Sepe.
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Lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị hạng nặng trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại một tòa nhà bị ảnh hưởng bởi cơn địa chấn ở General Santos. Ảnh: AP/Basilio Sepe.
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Người dân đứng trước tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở General Santos, Philippines, ngày 8/6/2026. Ảnh: AP.
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Mảnh vỡ từ các tòa nhà rơi xuống trong trận động đất mạnh ở vùng Mindanao, Philippines, ngày 8/6/2026. Ảnh: Ernesto Torres Jr/AP.
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Cảnh tượng ngổn ngang sau trận động đất ở thành phố General Santos ngày 9/6/2026. Được biết, hầu hết trường hợp tử vong là do mảnh vỡ rơi từ các tòa nhà bị sập và sạt lở đất ở General Santos và các tỉnh lân cận Sarangani, South Cotabato và Davao Occidental. Ảnh: AP/Basilio Sepe.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất trước đó ở Philippines (Nguồn video: VTV)
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