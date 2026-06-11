[GALLERY] Cảnh tan hoang sau trận động đất ở Philippines

Intel gây sốc khi tuyên bố AI sẽ cứu handheld gaming Intel cho rằng Frame Generation và AI không còn là tính năng phụ trợ mà sẽ trở thành chìa khóa giúp máy chơi game cầm tay chinh phục các tựa game AAA tương lai.

[GALLERY] Airbus biến trực thăng H145 thành phiên bản không người lái Mẫu trực thăng phổ biến nhất của Airbus là H145 được loại bỏ buồng lái để tập trung vào cấu hình chở hàng, tích hợp AI cùng kiến trúc mô-đun linh hoạt.

Lần đầu thử nghiệm thuốc đảo ngược lão hóa trên người Life Biosciences thử nghiệm liệu pháp ER-100 giúp trẻ hóa tế bào, mở ra cơ hội đảo ngược lão hóa và điều trị bệnh lý thần kinh thị giác.

Kính thiên văn phát hiện tín hiệu 'laser vũ trụ' xa nhất từ trước đến nay Kính thiên văn vô tuyến MeerKAT ở Nam Phi phát hiện tín hiệu hydroxyl megamaser xa nhất từ trước đến nay, đến từ thiên hà cách Trái đất hơn 8 tỷ năm ánh sáng.

[GALLERY] Công nghệ chữa bệnh một lần hút triệu USD tại Trung Quốc Từng bị xem là quá viển vông để thương mại hóa, công nghệ chỉnh sửa gene trong cơ thể đang thu hút hàng triệu USD đầu tư và có thể thay đổi tương lai y học.

Kia Sportage 2026 chốt giá bán ưu đãi từ 749 triệu đồng tại Việt Nam Kia New Sportage vừa công bố giá bán tại Việt Nam với mức từ 769 - 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu.

Hãng camera Mỹ thu hồi hàng trăm ngàn sản phẩm do lỗi quá nhiệt Hơn 10 sự cố quá nhiệt đã được ghi nhận, trong đó có 6 trường hợp cháy hoặc phát nổ, buộc nhà sản xuất phải thu hồi hàng trăm nghìn camera an ninh.

Litva giới thiệu công nghệ biến mọi chiếc xe thành robot Công nghệ điều khiển từ xa này có thể chuyển đổi hầu hết mọi phương tiện hiện có thành một nền tảng không người lái, giảm nhu cầu mua sắm phương tiện mới.

Hơn 1 triệu xe Jeep Wrangler và Gladiator có nguy cơ hoả hoạn Jeep Wrangler và Gladiator vừa bị triệu hồi do lỗi hệ thống trợ lực lái có thể gây cháy xe. Nguy cơ có thể xảy ra ngay cả khi xe đang đỗ và đã tắt động cơ.