Hỏa hoạn tại nhà máy ở Ấn Độ, hàng chục người bị thương

AP đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy ở Purba Medinipur thuộc bang Tây Bengal, cách thủ phủ Kolkata khoảng 130 km về phía tây nam, hôm 30/6.

"Đám cháy bùng phát tại đường ống dẫn naphtha ở một nhà máy do Haldia Petrochemicals vận hành và nhanh chóng lan sang những ngôi nhà gần đó", nguồn tin cho hay.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một nhà máy hóa dầu ở Purba Medinipur, cách Kolkata, thủ phủ của bang Tây Bengal, Ấn Độ, khoảng 130 km về phía tây nam, ngày 30/6/2026. Ảnh: AP.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng được điều động để khống chế đám cháy. Video từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hỏa cố gắng dập lửa trong khi khói đen dày đặc bốc lên từ đường ống đang cháy.

Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 20 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng. Các nạn nhân bao gồm công nhân nhà máy và ít nhất 2 nhân viên bảo vệ.

Công ty Haldia Petrochemicals cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang điều tra vụ việc và hợp tác với cơ quan chức năng liên quan.

Naphtha là một sản phẩm dầu mỏ dễ cháy được sử dụng trong sản xuất nhiên liệu và các hóa chất khác.

“Naphtha là một loại hydrocarbon dễ cháy, dễ bắt lửa. Công ty đã liên tục cảnh báo cộng đồng địa phương về bất kỳ hành vi tiếp cận hoặc xử lý trái phép các sản phẩm dầu mỏ do những rủi ro an toàn nghiêm trọng liên quan”, tuyên bố của công ty Haldia Petrochemicals cho biết.

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