Khoa học & Đời sống

Thời sự

Hà Nội ra mắt 36 màn hình LED cập nhật giao thông theo thời gian thực

Thiên Anh

Hệ thống màn hình LED tại các điểm giao thông trọng điểm giúp người dân nắm bắt tình hình ùn tắc, ngập úng, hướng dẫn lộ trình phù hợp, giảm ùn tắc.

4.png
Từ 15/7, Hà Nội vận hành 36 màn hình LED tại các nút giao trọng điểm nhằm cập nhật tình trạng ùn tắc, ngập úng và hướng dẫn người dân chọn lộ trình phù hợp.
3.jpg
Hệ thống màn hình được bố trí tại các cửa ngõ và trục giao thông chính có lưu lượng phương tiện đặc biệt lớn
1.png
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội phối hợp với đơn vị thi công tiến hành kiểm tra, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của hệ thống màn hình LED thông báo giao thông trên đường Phạm Hùng (phường Từ Liêm), trước khi chính thức đưa vào khai thác
2.jpg
Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 15/7, 36 màn hình LED sẽ được vận hành tại nhiều nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố nhằm cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực, hỗ trợ người dân chủ động điều chỉnh lộ trình, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả điều hành giao thông.
5.png
Các màn hình được lắp đặt tại nhiều vị trí có lưu lượng phương tiện lớn như nút giao Quốc lộ 3 - Quốc lộ 18, Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung - Cổ Linh, cầu vượt Mai Dịch cùng nhiều tuyến đường cửa ngõ và trục giao thông chính của Thủ đô.
6.png
Theo Phòng CSGT, toàn bộ hệ thống màn hình LED được kết nối trực tiếp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội.
8.png
Với các màn hình LED này, mọi thông tin về tình hình giao thông sẽ được cập nhật liên tục theo thời gian thực, giúp người tham gia giao thông dễ dàng nắm bắt diễn biến trên các tuyến đường.
9.png
Trong các khung giờ cao điểm, màn hình sẽ hiển thị tình trạng ùn tắc tại nút giao phía trước, đồng thời đưa ra các hướng dẫn phân luồng hoặc gợi ý lộ trình thay thế để người dân chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp, hạn chế ùn ứ.
7.png
Bên cạnh đó, khi xảy ra mưa lớn hoặc ngập úng cục bộ, hệ thống cũng sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin, cảnh báo các khu vực bị ảnh hưởng, giúp người điều khiển phương tiện tránh những tuyến đường ngập sâu hoặc lưu thông khó khăn.
10.jpg
Ngoài thời gian cao điểm, các màn hình LED sẽ được sử dụng để tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông, phổ biến các quy định của pháp luật cũng như cập nhật mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Ảnh: Fanpage Cục Cảnh Sát Giao Thông
bài liên quan
#giao thông Hà Nội #màn hình LED #thông tin giao thông #ứng dụng công nghệ #an toàn giao thông
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top