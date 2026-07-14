Hà Nội ra mắt 36 màn hình LED cập nhật giao thông theo thời gian thực

Quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào Iran sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam (Thanh Hóa), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Trường THPT Lương Tài đã đề nghị Công an vào cuộc làm rõ động cơ phát tán thông tin thí sinh thi thử Toán đạt điểm kém, tốt nghiệp được 9,5.
Công an TP HCM mở rộng điều tra, bắt giữ 97 bị can liên quan đến đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, thu giữ số tiền hơn 3.500 tỷ đồng.
Hơn 16kg thuốc nổ TNT bị bắt giữ trong vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, đe dọa an ninh cộng đồng.
Với HCV Olympic Vật lí 2026, Tạ Ngọc Minh thể hiện đẳng cấp quốc tế, nối tiếp chuỗi thành tích ấn tượng của học sinh Việt Nam trong môn Vật lí.
Nhiều vụ hỏa hoạn tại quán bar, hộp đêm và các địa điểm tổ chức âm nhạc trên thế giới đã khiến hàng nghìn người thương vong trong gần 30 năm qua.
Khởi tố đường dây mại dâm cao cấp liên quan hoa hậu, idol TikTok, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm pháp, xử lý theo pháp luật hiện hành.
Thí sinh tại Tuyên Quang tiếp tục đăng ký xét tuyển trong khi chờ kết luận điều tra vụ việc tại điểm thi, xử lý sẽ theo quy định hiện hành.
Chiều 13/7, tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng.