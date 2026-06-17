[GALLERY] Máy ảnh “tệ nhất thế giới” của Kodak bất ngờ tái xuất

Thông báo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thị trường Việt Nam còn khoảng 51.000 chiếc ôtô bị ảnh hưởng bởi lỗi túi khí Takata chưa được xử lý.
Sau khi được công bố thiết kế vào tháng trước, thương hiệu ôtô MG đã tiếp tục hé lộ về các phiên bản hệ động lực của mẫu coupe 4 cửa giá rẻ 07 tại Trung Quốc.
Q-Day, một thuật ngữ được dùng để chỉ định ngày mà điện toán lượng tử có thể phá vỡ các dạng mã bảo mật điện toán được các chuyên gia cho là đang đến rất gần.
Hãng xe Toyota đang đẩy mạnh hiện diện tại Đông Nam Á khi chuẩn bị xây dựng nhà máy ôtô đầu tiên tại Lào, với hai mẫu xe chủ lực là Hilux và Fortuner mới.
Moto G Max trang bị màn hình 1.5K, chip MediaTek Dimensity 6400, pin 35 giờ, đặc biệt là camera 200MP cùng độ bền tiêu chuẩn quân sự.
Mới đây, một số đại lý Việt đã chào bán mẫu SUV đô thị Skoda Kushaq với mức giảm giá lên đến 100 triệu, đưa giá thực tế mẫu xe này chỉ còn từ 499 triệu đồng.
Lọt vào top 3 doanh số tại Anh, đứng thứ 2 mảng xe thuần điện tại Australia - Omoda & Jaecoo đang đạt nhiều đột phá chiến lược trên thị trường toàn cầu.
RTX Spark kết hợp CPU Arm, GPU Blackwell và bộ nhớ hợp nhất 128GB, hứa hẹn mang sức mạnh AI khổng lồ lên những mẫu laptop siêu mỏng.
Thị trường TV Nga chứng kiến sự thay đổi lớn khi người dùng ưu tiên TV Trung Quốc giá rẻ, màn hình nhỏ 32-43 inch và dần xa rời LG, Samsung.
Pegasus là xe tự hành nhỏ gọn, bền bỉ, hỗ trợ nhiệm vụ dài hạn của NASA trên Mặt Trăng, với tầm hoạt động 900 km trong một lần sạc.