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[GALLERY] Máy ảnh “tệ nhất thế giới” của Kodak bất ngờ tái xuất

Thiên Trang (TH)

Kodak Charmera Millennium Edition vừa ra mắt với thiết kế Y2K mới lạ, bộ lọc ảnh độc đáo và sức hút sưu tầm khiến giới trẻ săn đón.

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Từng gây sốt trên mạng xã hội và cháy hàng chỉ sau một ngày mở bán, chiếc máy ảnh móc khóa Kodak Charmera nay đã chính thức trở lại với phiên bản Millennium Edition, mang phong cách Y2K đậm chất đầu những năm 2000 và tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu công nghệ cũng như giới trẻ đam mê các món đồ sưu tầm độc đáo.
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Phiên bản mới được phát triển bởi Reto Production – đơn vị được cấp phép sử dụng thương hiệu Kodak - nhưng gần như không thay đổi phần cứng so với bản Charmera gốc, thay vào đó tập trung làm mới ngoại hình bằng lớp vỏ kim loại bóng, màu sắc đậm chất retro-futuristic và các chi tiết thiết kế gợi nhớ thời kỳ Internet sơ khai.
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Dù bị nhiều người gọi vui là “máy ảnh tệ nhất thế giới” vì sở hữu cảm biến CMOS chỉ 1,6 MP cùng khả năng quay video cơ bản, Kodak Charmera Millennium Edition vẫn tạo nên sức hút riêng nhờ triết lý sản phẩm không đặt nặng chất lượng hình ảnh mà hướng đến trải nghiệm hoài niệm và tính giải trí.
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Bên cạnh diện mạo mới, sản phẩm còn được bổ sung 7 bộ lọc ảnh theo phong cách cổ điển gồm đen trắng, tông lạnh, tông ấm và nhiều hiệu ứng pixel màu sắc đặc trưng, giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh mang đậm hơi thở của thời kỳ đầu kỹ thuật số chỉ với vài thao tác đơn giản.
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Máy cũng được trang bị thêm các khung hình lấy cảm hứng từ giao diện trình phát video cũ và hiệu ứng màn hình CRT từng phổ biến trên các máy tính đời đầu, tạo cảm giác như đang sử dụng một thiết bị công nghệ bước ra từ những năm 2000 thay vì một sản phẩm vừa ra mắt năm 2026.
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Một trong những yếu tố giúp Kodak Charmera tiếp tục tạo cơn sốt là hình thức bán hàng blind box, tức người mua không biết trước màu sắc hoặc thiết kế mình nhận được cho đến khi mở hộp, tương tự mô hình đã giúp nhiều sản phẩm sưu tầm nổi tiếng chinh phục giới trẻ toàn cầu trong những năm gần đây.
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Với trọng lượng chỉ 30 gram, kích thước siêu nhỏ đủ để gắn lên móc khóa cùng khả năng lưu ảnh và video vào thẻ nhớ microSD lên đến 128GB, Charmera Millennium Edition được xem như một món phụ kiện công nghệ thời trang hơn là một chiếc máy ảnh chuyên dụng phục vụ nhu cầu nhiếp ảnh nghiêm túc.
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Việc giữ nguyên cấu hình nhưng làm mới trải nghiệm cho thấy Kodak và Reto Production đang khai thác tối đa giá trị hoài niệm, yếu tố sưu tầm và xu hướng retro đang bùng nổ trên thị trường, biến Charmera Millennium Edition thành một món đồ chơi công nghệ độc đáo có khả năng tiếp tục tạo nên cơn sốt trong năm 2026.
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