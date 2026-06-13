[INFOGRAPHIC] SoundPEATS H3, tai nghe TWS gây sốt nhờ âm thanh Hybrid

[GALLERY] OPPO Find X9s, flagship nhỏ gọn khiến gen Z mê mẩn Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, camera giàu cảm xúc và AI thông minh, OPPO Find X9s đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người trẻ yêu du lịch.

Team Gen 6 thay thế FCAS tìm kiếm máy bay chiến đấu mới cho châu Âu Đức thành lập liên minh Team Gen 6 để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu sau sự sụp đổ của dự án FCAS.

Thói quen sử dụng xe hơi độc lạ của cựu CEO Apple - Steve Jobs Được cho là một người sống khá giản dị và không màu mè, nhưng huyền thoại Steve Jobs - cựu CEO Apple lại có thói quen sử dụng ôtô khá kỳ quặc.

[GALLERY] Đừng vội mua iPhone 17, iPhone 18 Pro Max quá hấp dẫn Camera đột phá, pin "trâu" hơn và thiết kế mới lạ có thể biến iPhone 18 Pro Max thành bản nâng cấp đáng chờ nhất của Apple.

Kế hoạch xây tường plasma nhân tạo bảo vệ Trái đất khỏi bão mặt trời Nhóm nghiên cứu Đại học Boston đề xuất hệ thống StormWall sử dụng tàu vũ trụ tạo tường plasma để giảm thiểu tác động của bão mặt trời mạnh.

Honda HR-V G giảm 100% lệ phí trước bạ cạnh tranh Hyundai Creta Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho mẫu HR-V phiên bản G, áp dụng đến hết ngày 30/6.

[GALLERY] Steve Jobs và hành trình biến Apple thành đế chế công nghệ Từ garage nhỏ của gia đình đến vị thế biểu tượng công nghệ toàn cầu, Steve Jobs đã tạo nên cuộc cách mạng làm thay đổi cách con người sống và kết nối.

Các nhà khoa học lần đầu 'cân' được khối lượng của một lỗ đen quái vật Các nhà khoa học sử dụng kính James Webb để đo khối lượng của lỗ đen siêu khối lượng cách Trái đất 10 tỷ năm ánh sáng, mở rộng hiểu biết về vũ trụ xa xôi.