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[INFOGRAPHIC] SoundPEATS H3, tai nghe TWS gây sốt nhờ âm thanh Hybrid

Thiên Trang

SoundPEATS H3 đang trở thành một trong những mẫu tai nghe không dây được quan tâm nhất hiện nay nhờ thiết kế độc đáo, âm thanh Hybrid 3 driver.

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