[GALLERY] Dell hồi sinh XPS 13, giá từ 15,8 triệu đồng gây sốt

Hugging Face vừa trình làng robot hình người giá chưa tới 3.000 USD với toàn bộ thiết kế mã nguồn mở, hứa hẹn thay đổi cuộc đua robot toàn cầu.
Bên cạnh đó, việc sử dụng xăng sinh học E10 theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành theo chính sách của BYD Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một Bản ghi nhớ An ninh Quốc gia của Tổng thống về Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Hệ thống An ninh Quốc gia.
Tháng 6/2026, Volkswagen Việt Nam triển khai loạt ưu đãi, hậu mãi và chăm sóc khách hàng, đồng thời cập nhật thông tin kỹ thuật về nhiên liệu sinh học E10.
Nvidia, Unitree và Sharpa đang phát triển robot hình người có thể lắp ráp máy tính, truyền dịch và thực hiện nhiều công việc đòi hỏi độ chính xác cao.
Trong một giọt nước tưởng chừng bình thường, có thể tồn tại cả một thế giới vi mô đầy những sinh vật nhỏ bé và kỳ diệu.
Audi chính thức hồi sinh phân khúc siêu xe bằng Nuvolari, mẫu hybrid plug-in giới hạn 499 chiếc kế nhiệm R8 với công suất 987 mã lực, dẫn động quattro cải tiến.
Chiếc tàu ngầm bí ẩn có kích thước tương đương tàu tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể chuyên dùng chống lại các tàu đánh chặn tốc độ cao.
Stonemachia vừa ra mắt trên Steam đã nhanh chóng đạt 97% đánh giá tích cực nhờ gameplay Soulslike kết hợp cờ vua đầy sáng tạo và khác biệt.
Chỉ với 3 thiết lập đơn giản có sẵn trên iPhone, người dùng có thể giải phóng hàng chục GB dung lượng, giúp máy chạy mượt hơn mà không cần nâng cấp thiết bị.