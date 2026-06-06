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Mitsubishi Outlander PHEV 2026 ra mắt Philippines, liệu có về VIệt Nam?

Tâm Võ

Mitsubishi vừa cho ra mắt Outlander PHEV tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026, đây là bước tiến mới của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc SUV điện hóa.

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Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026 (PIMS 2026), Mitsubishi đã chính thức trình làng Outlander PHEV 2026. Mẫu SUV plug-in hybrid trở thành tâm điểm của gian hàng Mitsubishi, đồng thời cho thấy chiến lược đẩy mạnh điện hóa sản phẩm của hãng xe Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á.
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Mitsubishi Outlander PHEV 2026 tiếp tục sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, phong cách đang xuất hiện trên nhiều dòng xe như Xpander hay Pajero Sport. Mẫu SUV sở hữu ngoại hình cứng cáp với kích thước lớn, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một chiếc xe đa dụng nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều loại địa hình.
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Nhìn tổng thể, Mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV thế hệ mới vừa ra mắt tại thị trường Đông Nam Á này vẫn giữ phong cách thiết kế thực dụng quen thuộc của thương hiệu Mitsubishi, đồng thời được bổ sung các chi tiết hiện đại nhằm phù hợp với xu hướng điện hóa.
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Không gian bên trong Outlander PHEV được phát triển theo hướng hiện đại hơn so với các thế hệ trước. Xe được trang bị ghế lái chỉnh điện 10 hướng đi kèm chức năng nhớ vị trí. Hệ thống giải trí sử dụng màn hình trung tâm kích thước 12 inch, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 12 inch phía sau vô-lăng.
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Ngoài ra, mẫu SUV này còn sở hữu màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và hệ thống âm thanh Yamaha 8 loa nhằm nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng. Những trang bị trên giúp Outlander PHEV trở thành một trong những mẫu xe có hàm lượng công nghệ cao nhất trong danh mục sản phẩm Mitsubishi tại khu vực.
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Điểm đáng chú ý nhất trên Outlander PHEV nằm dưới nắp ca-pô. Xe sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.4L và hai mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống đạt 302 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại ở mức 450 Nm.
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Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động Super All-Wheel Control (S-AWC), công nghệ nổi tiếng của Mitsubishi nhằm tối ưu độ bám đường và khả năng kiểm soát xe trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Bên cạnh khả năng vận hành mạnh mẽ, Outlander PHEV còn được phát triển để đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày bằng năng lượng điện.
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Theo công bố của Mitsubishi, xe có thể vận hành thuần điện khoảng 100 km sau mỗi lần sạc đầy, phù hợp với nhu cầu đi làm hoặc di chuyển trong đô thị. Xe được trang bị tới 7 chế độ lái gồm Eco, Normal, Tarmac, Snow, Mud, Gravel và Power. Các chế độ này cho phép xe thích nghi với nhiều điều kiện mặt đường khác nhau, từ đường nhựa, đường sỏi cho đến bùn lầy hoặc tuyết.
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Mitsubishi dự kiến bắt đầu bán Outlander PHEV tại Philippines từ tháng 8/2026. Giá bán chính thức hiện vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, khả năng mẫu xe này xuất hiện tại Việt Nam vẫn còn là dấu hỏi. Hiện danh mục sản phẩm Mitsubishi tại Việt Nam chưa có bất kỳ mẫu xe HEV hay PHEV nào, dù xu hướng điện hóa đang ngày càng rõ nét trong khu vực.
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Nhiều chuyên gia cho rằng nếu bắt đầu quá trình chuyển đổi sang các dòng xe xanh tại Việt Nam, Mitsubishi có thể ưu tiên những sản phẩm phổ thông hơn như Xpander HEV hoặc Xforce HEV. Đây là hai mẫu xe đã được giới thiệu tại Thái Lan và có tiềm năng tiếp cận khách hàng Việt Nam lớn hơn nhờ mức giá dễ tiếp cận.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander PHEV vừa ra mắt.
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