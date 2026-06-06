[GALLERY] Nvidia bắt tay Unitree tạo robot biết truyền dịch

[INFOGRAPHIC] Dell XPS 13, laptop XPS mỏng và nhẹ nhất lịch sử Dell Dell XPS 13 thế hệ mới gây chú ý với độ mỏng chỉ 12,7mm, trọng lượng 1kg, màn hình cảm ứng 2,5K 120Hz cùng thời lượng pin lên đến 17 giờ.

[GALLERY] Robot 3.000 USD gây sốc, Hugging Face mở toang bí mật Hugging Face vừa trình làng robot hình người giá chưa tới 3.000 USD với toàn bộ thiết kế mã nguồn mở, hứa hẹn thay đổi cuộc đua robot toàn cầu.

Toàn bộ ôtô hybrid sạc điện của BYD Việt Nam đều tương thích với xăng E10 Bên cạnh đó, việc sử dụng xăng sinh học E10 theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành không làm ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành theo chính sách của BYD Việt Nam.

Volkswagen Việt Nam ưu đãi mạnh trong tháng 6/2026 và hỗ trợ xăng E10 Tháng 6/2026, Volkswagen Việt Nam triển khai loạt ưu đãi, hậu mãi và chăm sóc khách hàng, đồng thời cập nhật thông tin kỹ thuật về nhiên liệu sinh học E10.

Điều kỳ diệu của sinh vật một tế bào như cỗ máy sống nhỏ bé Trong một giọt nước tưởng chừng bình thường, có thể tồn tại cả một thế giới vi mô đầy những sinh vật nhỏ bé và kỳ diệu.

Mục sở thị Toyota Land Cruiser Hybrid giá hơn 2,9 tỷ đồng, sắp về Việt Nam Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines 2026 (PIMS 2026), Toyota đã cho ra mắt Land Cruiser Hybrid, xe có giá từ 6,93 triệu Peso (khoảng 2,96 tỷ đồng).

Audi Nuvolari vén màn - "kẻ kế nhiệm" R8 với sức mạnh Lamborghini Audi chính thức hồi sinh phân khúc siêu xe bằng Nuvolari, mẫu hybrid plug-in giới hạn 499 chiếc kế nhiệm R8 với công suất 987 mã lực, dẫn động quattro cải tiến.

[GALLERY] Phát hiện tàu ngầm lớn cực lạ Trung Quốc đang chế tạo Chiếc tàu ngầm bí ẩn có kích thước tương đương tàu tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể chuyên dùng chống lại các tàu đánh chặn tốc độ cao.

[GALLERY] Game Soulslike mới gây sốt Steam, nhận 97% đánh giá tích cực Stonemachia vừa ra mắt trên Steam đã nhanh chóng đạt 97% đánh giá tích cực nhờ gameplay Soulslike kết hợp cờ vua đầy sáng tạo và khác biệt.