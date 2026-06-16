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[GALLERY] Tai nghe giá ngang tháng lương vẫn khiến người dùng mê mẩn

Thiên Trang (TH)

Bose, Sony và Marshall đang sở hữu những mẫu tai nghe cao cấp có giá hàng triệu đồng nhưng vẫn được săn đón nhờ chất âm, chống ồn và trải nghiệm vượt trội.

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Bất chấp mức giá từ hơn 4 triệu đến gần 7 triệu đồng, tương đương cả tháng lương của không ít người lao động, những mẫu tai nghe cao cấp như Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2, Sony WF-1000XM6 hay Marshall Motif II A.N.C vẫn đang được nhiều tín đồ công nghệ và âm nhạc săn đón nhờ trải nghiệm vượt xa các sản phẩm phổ thông trên thị trường.
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Ở phân khúc chống ồn chủ động, Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 tiếp tục được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu khi sở hữu khả năng loại bỏ tiếng ồn cực kỳ hiệu quả, đặc biệt với các âm thanh liên tục như tiếng động cơ máy bay, tiếng điều hòa hay tiếng ồn trong văn phòng, giúp người dùng tập trung làm việc hoặc tận hưởng nội dung giải trí một cách trọn vẹn hơn.
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Không chỉ nổi bật ở công nghệ ANC, mẫu tai nghe của Bose còn ghi điểm với chất âm giàu năng lượng, dải trầm mạnh mẽ cùng công nghệ Immersive Audio tạo hiệu ứng không gian ba chiều sống động, mang lại cảm giác như đang thưởng thức âm nhạc trong một sân khấu thực thụ thay vì chỉ nghe qua tai nghe không dây thông thường.
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Trong khi đó, Sony WF-1000XM6 được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những mẫu tai nghe True Wireless đáng mua nhất hiện nay dành cho những người thực sự yêu âm nhạc, nhờ khả năng tái tạo âm thanh chi tiết, cân bằng và giàu cảm xúc trên nhiều thể loại từ acoustic, jazz đến EDM hay nhạc pop hiện đại.
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Sony còn trang bị codec LDAC độ phân giải cao giúp truyền tải nhiều dữ liệu âm thanh hơn qua kết nối Bluetooth, mang lại lợi thế lớn cho người dùng thường xuyên nghe nhạc chất lượng cao hoặc sử dụng các dịch vụ streaming lossless, đồng thời cải thiện đáng kể khả năng chống ồn, chất lượng đàm thoại và độ ổn định kết nối so với thế hệ trước.
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Nếu Bose đại diện cho khả năng chống ồn còn Sony nổi bật về chất lượng âm thanh, Marshall Motif II A.N.C lại chinh phục người dùng bằng phong cách thiết kế đậm chất rock lấy cảm hứng từ những chiếc ampli guitar huyền thoại, tạo nên bản sắc riêng khó nhầm lẫn giữa thị trường tai nghe không dây ngày càng đông đúc.
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Dù khả năng chống ồn không quá xuất sắc như Bose hay độ chi tiết âm thanh chưa đạt mức tham chiếu như Sony, Marshall Motif II A.N.C vẫn mang đến chất âm mạnh mẽ, dải bass giàu năng lượng và cảm xúc đặc trưng, đặc biệt phù hợp với những người yêu thích rock, EDM hoặc muốn sở hữu một sản phẩm công nghệ thể hiện cá tính và phong cách sống riêng biệt.
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Sự xuất hiện của những mẫu tai nghe cao cấp này cho thấy người dùng ngày càng sẵn sàng chi mạnh tay cho trải nghiệm âm thanh chất lượng, bởi ngoài thông số kỹ thuật hay tính năng chống ồn, điều mà Bose, Sony và Marshall mang lại còn là cảm xúc, sự tiện nghi và khả năng tận hưởng âm nhạc ở đẳng cấp mà nhiều sản phẩm phổ thông khó có thể thay thế.
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