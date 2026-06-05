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[GALLERY] Bí mật vòng tròn ở chân cắm tai nghe ít người biết

Thiên Trang (TH)

Hầu như ai cũng từng sử dụng tai nghe có dây, nhưng rất ít người biết những vòng tròn nhỏ trên chân cắm 3.5 mm lại giữ vai trò quyết định chất lượng âm thanh.

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Những chiếc tai nghe có dây với đầu cắm 3.5 mm vẫn xuất hiện phổ biến trên nhiều thiết bị điện tử, nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của những vòng tròn màu đen nhỏ nằm trên phần chân cắm kim loại, bởi đây thực chất là một chi tiết kỹ thuật quan trọng giúp tai nghe hoạt động ổn định và truyền tải âm thanh chính xác đến người dùng.
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Theo các chuyên gia âm thanh, những vòng tròn màu đen trên đầu jack tai nghe được làm từ vật liệu nhựa hoặc polymer không dẫn điện, có nhiệm vụ cách ly các vùng kim loại truyền tín hiệu, ngăn chặn hiện tượng chập mạch và nhiễu tín hiệu trong quá trình sử dụng, từ đó bảo đảm chất lượng âm thanh luôn rõ ràng và trung thực.
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Nếu không có các vòng cách điện này, toàn bộ phần kim loại trên đầu cắm sẽ trở thành một khối dẫn điện duy nhất khiến các tín hiệu âm thanh bị trộn lẫn với nhau, dẫn đến hiện tượng méo tiếng, mất âm thanh hoặc thậm chí không thể sử dụng được tai nghe.
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Số lượng vòng tròn trên đầu cắm cũng tiết lộ khả năng hoạt động của thiết bị, trong đó jack cắm một vòng nhựa thuộc chuẩn TS chỉ hỗ trợ âm thanh mono, thường xuất hiện trên các nhạc cụ hoặc thiết bị âm thanh đời cũ, còn loại hai vòng nhựa chuẩn TRS được sử dụng rộng rãi trên tai nghe stereo truyền thống với khả năng tách biệt âm thanh trái và phải.
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Đối với các mẫu tai nghe đi kèm smartphone hiện nay, đầu cắm thường có ba vòng nhựa theo chuẩn TRRS, cho phép truyền đồng thời tín hiệu âm thanh stereo, tín hiệu micro đàm thoại và các lệnh điều khiển như tăng giảm âm lượng hoặc nhận cuộc gọi trực tiếp trên dây tai nghe.
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Chính nhờ thiết kế tưởng như đơn giản này mà người dùng có thể nghe nhạc, gọi điện và sử dụng micro trên cùng một cổng kết nối nhỏ gọn, góp phần tạo nên sự phổ biến của chuẩn tai nghe 3.5 mm trong suốt nhiều thập kỷ qua.
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Các kỹ sư âm thanh cũng cảnh báo rằng khi những vòng cách điện bị nứt, mòn hoặc hư hỏng do va đập, các phần kim loại có thể tiếp xúc với nhau gây ra hiện tượng nhiễu tín hiệu, mất tiếng một bên tai, xuất hiện tiếng rè hoặc khiến micro ngừng hoạt động hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng.
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Dù công nghệ tai nghe không dây và các chuẩn kết nối hiện đại như USB-C hay Lightning đang ngày càng phổ biến, những vòng tròn nhỏ trên jack tai nghe 3.5 mm vẫn được xem là minh chứng cho tư duy thiết kế kỹ thuật tinh tế, nơi một chi tiết rất nhỏ lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng âm thanh và độ ổn định của thiết bị.
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