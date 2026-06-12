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[GALLERY] Đừng vội mua iPhone 17, iPhone 18 Pro Max quá hấp dẫn

Thiên Trang (TH)

Camera đột phá, pin "trâu" hơn và thiết kế mới lạ có thể biến iPhone 18 Pro Max thành bản nâng cấp đáng chờ nhất của Apple.

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iPhone 18 Pro Max dù còn nhiều tháng nữa mới chính thức ra mắt nhưng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ khi hàng loạt thông tin rò rỉ cho thấy Apple đang chuẩn bị thực hiện những thay đổi lớn về camera, thời lượng pin và thiết kế, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với các thế hệ iPhone trước đây.
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Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống camera khi nhiều nguồn tin cho rằng iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị công nghệ khẩu độ biến thiên trên camera chính, cho phép người dùng chủ động điều chỉnh độ sâu trường ảnh để tạo hiệu ứng xóa phông chuyên nghiệp hoặc giữ toàn bộ khung hình sắc nét tùy theo từng điều kiện chụp khác nhau.
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Không chỉ vậy, camera tele trên iPhone 18 Pro Max cũng được kỳ vọng sở hữu khẩu độ lớn hơn đáng kể, giúp tăng khả năng thu sáng và cải thiện chất lượng ảnh chụp trong môi trường thiếu sáng khi sử dụng các mức zoom quang học cao, mang lại lợi thế lớn cho những người yêu thích nhiếp ảnh di động.
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Bên cạnh camera, thời lượng pin được xem là yếu tố có thể tạo nên sức hút mạnh mẽ cho thế hệ iPhone mới khi Apple được cho là sẽ kết hợp viên pin dung lượng lớn hơn với vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm cùng modem C2 tự phát triển nhằm tối ưu hiệu suất và giảm mức tiêu thụ năng lượng.
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Nếu những thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành chiếc iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay, đáp ứng nhu cầu làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung liên tục trong thời gian dài mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào bộ sạc.
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Ngoài các nâng cấp bên trong, Apple cũng được cho là sẽ làm mới diện mạo sản phẩm bằng một màu sắc hoàn toàn mới với sự pha trộn giữa đỏ rượu vang, đỏ cherry và tím đậm, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và khác biệt so với các phiên bản từng xuất hiện trước đây.
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Một thay đổi khác được nhiều người dùng mong đợi là Dynamic Island có thể được thu gọn tới 35%, giúp mở rộng không gian hiển thị trên màn hình, đồng thời phần mặt lưng kính và khung máy sẽ có màu sắc đồng nhất hơn để tạo cảm giác liền mạch và cao cấp.
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Với hàng loạt nâng cấp về camera chuyên nghiệp, pin bền bỉ hơn cùng thiết kế mới đầy cuốn hút, iPhone 18 Pro Max được đánh giá là một trong những mẫu smartphone đáng mong chờ nhất của Apple, thậm chí có thể khiến nhiều người dùng quyết định bỏ qua các thế hệ hiện tại để chờ đợi một bản nâng cấp thực sự đột phá.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
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