[GALLERY] iOS 27 gây sốt, siri AI lột xác, iPhone 11 vẫn lên đời

Sự giảm giá mạnh mẽ của KIA Seltos diễn ra trong bối cảnh thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về giá nhằm kích cầu tiêu dùng.
Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN ngày 8 và 9/6/2026.
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN từ ngày 7 đến 9/6/2026.
RAM Plus hay RAM ảo được nhiều người dùng Android bật mặc định, nhưng trên các thiết bị có RAM lớn, tính năng này có thể khiến máy chậm hơn, nóng hơn.
Ở phân khúc xe đô thị từ 500-700 triệu đồng, BYD Dolphin là lựa chọn đáng tiền nhờ kết hợp giữa công nghệ xe điện hiện đại, chi phí sử dụng và giá bán hấp dẫn.
Honda đang phải triệu hồi gần 99.000 ôtô tại thị trường Mỹ do lỗi túi khí. Riêng mẫu xe Civic có số lượng bị ảnh hưởng lớn nhất, tương đương khoảng 1/3.
Sự xuất hiện của mẫu xe tay ga cỡ nhỏ Yamaha Axis Z 2026 nâng cấp mới đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng vận hành êm ái và siêu tiết kiệm nhiên liệu.
Tưởng rằng smartwatch giúp cải thiện sức khỏe, một cô gái trẻ lại rơi vào vòng xoáy lo âu khi quá phụ thuộc vào những chỉ số do thiết bị ghi nhận mỗi ngày.
Công ty FlexBase đang xây dựng cơ sở lưu trữ năng lượng sạch bằng pin dòng chảy ở độ sâu 27m, có thể cung cấp điện cho 210.000 hộ gia đình mỗi ngày.
Mercedes-AMG G63 độ Mansory đầy sự phô trương, lên mức cực đoan với ngoại thất vàng mờ, trục cơ sở kéo dài, khoang sau thương gia và sức mạnh tới 820 mã lực.