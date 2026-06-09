[GALLERY] iOS 27 gây sốt, siri AI lột xác, iPhone 11 vẫn lên đời

Lý do Kia Seltos giá giảm mạnh, đang rẻ ngang sedan hạng B? Sự giảm giá mạnh mẽ của KIA Seltos diễn ra trong bối cảnh thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về giá nhằm kích cầu tiêu dùng.

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BYD Dolphin: mẫu ôtô điện đô thị đáng cân nhắc trong tầm giá 500 triệu đồng Ở phân khúc xe đô thị từ 500-700 triệu đồng, BYD Dolphin là lựa chọn đáng tiền nhờ kết hợp giữa công nghệ xe điện hiện đại, chi phí sử dụng và giá bán hấp dẫn.

Honda triệu hồi 99.000 ôtô lỗi túi khí, Civic chiếm khoảng 1/3 Honda đang phải triệu hồi gần 99.000 ôtô tại thị trường Mỹ do lỗi túi khí. Riêng mẫu xe Civic có số lượng bị ảnh hưởng lớn nhất, tương đương khoảng 1/3.

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