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[GALLERY] iOS 27 gây sốt, siri AI lột xác, iPhone 11 vẫn lên đời

Thiên Trang (TH)

WWDC 2026 mang đến loạt nâng cấp đột phá cho iOS 27 với Siri AI thông minh hơn, Liquid Glass tùy biến sâu và hỗ trợ từ iPhone 11 trở lên.

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WWDC 2026 đã chính thức khai màn với hàng loạt công bố quan trọng, trong đó iOS 27 trở thành tâm điểm nhờ những nâng cấp mạnh mẽ về trí tuệ nhân tạo, giao diện người dùng và hiệu năng hệ thống, đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý của Apple trong cuộc đua công nghệ AI toàn cầu.
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Điểm nhấn lớn nhất tại sự kiện năm nay là sự xuất hiện của Siri AI thế hệ mới khi Apple lần đầu tiên tích hợp nền tảng Google Gemini để nâng cao khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giúp trợ lý ảo hiểu ngữ cảnh tốt hơn, giao tiếp tự nhiên hơn và thực hiện các tác vụ phức tạp với độ chính xác cao hơn trước.
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Không chỉ được nâng cấp về trí thông minh, Siri AI còn được kết nối sâu với Visual Intelligence, cho phép nhận diện và phân tích nội dung hình ảnh trên màn hình, đồng thời được phát triển dưới dạng một ứng dụng độc lập nhằm giúp người dùng truy cập nhanh chóng và tận dụng tối đa các tính năng AI mới.
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Song song với chiến lược AI, Apple tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass nhưng theo hướng linh hoạt hơn, cho phép người dùng chủ động điều chỉnh mức độ hiệu ứng kính trong suốt để phù hợp với sở thích cá nhân thay vì áp dụng một giao diện cố định như trước đây.
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Bên cạnh đó, hãng cũng làm mới trải nghiệm thị giác bằng hệ thống biểu tượng ứng dụng phân lớp trong Liquid Glass, tạo chiều sâu cho giao diện và mang lại cảm giác hiện đại hơn trên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị, từ iPhone đến các nền tảng phần mềm khác.
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Một trong những thông tin khiến người dùng iPhone đặc biệt quan tâm là việc iOS 27 vẫn hỗ trợ tất cả các mẫu iPhone từ iPhone 11 trở lên, qua đó tiếp tục khẳng định lợi thế cập nhật phần mềm dài hạn vốn được xem là điểm mạnh nổi bật của Apple so với nhiều đối thủ trên thị trường.
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Không dừng lại ở các tính năng mới, Apple còn tập trung cải thiện hiệu năng khi ứng dụng Ảnh được tăng tốc độ hiển thị lên tới 70%, AirDrop truyền dữ liệu nhanh hơn khoảng 80% và bộ lập lịch CPU mới giúp tối ưu khả năng đa nhiệm, mang đến trải nghiệm sử dụng mượt mà hơn cho người dùng.
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Ngoài ra, Apple cũng xây dựng lại hoàn toàn nền tảng tìm kiếm trên iOS 27, giúp Spotlight, Photos và Mail cho kết quả chính xác hơn, hứa hẹn biến iOS 27 thành một trong những bản cập nhật quan trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây và là nền tảng chiến lược cho tham vọng AI của hãng trong tương lai.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
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