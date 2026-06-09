iOS 27 chính thức, màn lột xác của Siri và Apple Intelligence

WWDC 2026 chính thức khai mạc tại Apple Park vào sáng ngày 8/6 (giờ Mỹ), mở đầu cho một tuần lễ dày đặc các công bố mới liên quan đến Siri, iOS 27, Apple Intelligence cùng nhiều nền tảng phần mềm khác của Apple.

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là kỳ WWDC cuối cùng của CEO Tim Cook trước khi chính thức chuyển giao vị trí lãnh đạo cho Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng John Ternus vào ngày 1/9 tới. Đồng thời, WWDC 2026 cũng được xem là cơ hội để Apple tăng tốc chiến lược AI sau quãng thời gian bị đánh giá là chậm chân so với các đối thủ.

Siri AI chính thức ra mắt, sử dụng sức mạnh từ Google Gemini

Một trong những tâm điểm lớn nhất tại WWDC 2026 là màn giới thiệu Siri AI thế hệ mới. Apple thừa nhận trợ lý ảo Siri đang phải đối mặt với kỳ vọng ngày càng cao trong kỷ nguyên AI tạo sinh. Để giải quyết vấn đề này, hãng đã mang đến hàng loạt nâng cấp đáng kể cho Siri.

Với sức mạnh từ Gemini, Siri đã thông minh hơn đáng kể.

Theo Apple, Siri AI mới được xây dựng dựa trên nền tảng Google Gemini, giúp trợ lý ảo trở nên thông minh hơn, có khả năng hội thoại tự nhiên hơn và xử lý nhiều tác vụ phức tạp hơn trước. Siri cũng được tích hợp sâu với Visual Intelligence, cho phép hiểu nội dung hình ảnh tốt hơn và tương tác linh hoạt hơn với ngữ cảnh trên màn hình.

Không chỉ hoạt động xuyên suốt trong các ứng dụng như trước đây, Siri giờ đây còn được cung cấp dưới dạng một ứng dụng độc lập, giúp người dùng truy cập nhanh hơn vào các tính năng AI mới.

Trước khi giới thiệu các tính năng mới, Apple đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố quyền riêng tư. Trong phần trình bày, Phó Chủ tịch cấp cao Craig Federighi khẳng định quyền riêng tư là yếu tố không thể thỏa hiệp trong chiến lược AI của hãng.

Ông cho biết dữ liệu người dùng chỉ được sử dụng để thực hiện yêu cầu cụ thể và không phục vụ các mục đích khác. Apple cũng tuyên bố các chuyên gia độc lập có thể tiếp tục kiểm chứng những cam kết này bất cứ lúc nào.

Liquid Glass dễ tùy chỉnh hơn

Bên cạnh AI, Apple cũng tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass từng ra mắt trước đó.

Sau nhiều phản hồi trái chiều từ cộng đồng người dùng, đặc biệt là những ý kiến cho rằng hiệu ứng kính trong suốt đôi khi gây rối mắt, Apple quyết định mang đến nhiều tùy chọn cá nhân hóa hơn thay vì thay đổi hoàn toàn thiết kế.

Giao diện Liquid Glass giờ đây đã dễ dàng tùy chỉnh, cá nhân hóa.

Với iOS 27, người dùng có thể giảm bớt mức độ xuất hiện của các hiệu ứng Liquid Glass nếu muốn giao diện đơn giản hơn. Ngược lại, những ai yêu thích phong cách này cũng có thể tăng cường các hiệu ứng để tạo cảm giác nổi bật hơn trên toàn hệ thống.

Apple cũng giới thiệu cách tiếp cận mới dành cho biểu tượng ứng dụng với hiệu ứng phân lớp trong Liquid Glass. Đây được xem là nỗ lực làm mới trải nghiệm thị giác trên iPhone và các nền tảng khác của hãng.

Bất ngờ iPhone 11 vẫn được hỗ trợ

Một trong những thông tin đáng chú ý nhất tại WWDC 2026 là danh sách thiết bị hỗ trợ iOS 27. Apple cho biết đây sẽ là phiên bản iOS được cung cấp cho số lượng người dùng lớn nhất từ trước đến nay. Toàn bộ các mẫu iPhone từ iPhone 11 trở lên đều đủ điều kiện nâng cấp lên hệ điều hành mới.

Tất cả những dòng iPhone được nâng cấp lên iOS 27

iPhone 11 tiếp tục nhận được hỗ trợ phần mềm dù đã ra mắt từ nhiều năm trước, cho thấy Apple vẫn duy trì chính sách cập nhật dài hạn vốn là lợi thế lớn của hệ sinh thái iPhone.

Bên cạnh khả năng tương thích rộng rãi, Apple cũng nhấn mạnh các cải tiến hiệu năng trên nhiều nền tảng hệ điều hành trong năm nay.

Theo hãng, ảnh mới sẽ xuất hiện nhanh hơn khoảng 70% trong ứng dụng Ảnh. Tốc độ truyền dữ liệu thông qua AirDrop được cải thiện tới 80%, trong khi bộ lập lịch CPU mới được tối ưu nhằm nâng cao khả năng đa nhiệm trên thiết bị.

Công cụ tìm kiếm trên toàn hệ thống được làm lại

Một nâng cấp quan trọng khác nhưng ít được chú ý hơn là hệ thống tìm kiếm mới trên các nền tảng của Apple. Theo Stacey Ford, Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý Chương trình Hệ điều hành, Apple đã xây dựng lại nền tảng cốt lõi đứng sau Spotlight, Photos và Mail.

Bà cho biết nhiều người dùng từng gặp tình huống biết chắc nội dung cần tìm đang tồn tại trên thiết bị nhưng hệ thống lại không thể hiển thị kết quả chính xác. Để khắc phục điều này, Apple đã tiến hành cải tổ toàn diện công nghệ tìm kiếm trên iOS, iPadOS và macOS.

Tìm kiếm hệ thống giờ đã đủ sức để so với Android.

Những thay đổi này hứa hẹn sẽ giúp việc tìm kiếm tài liệu, hình ảnh, email và nội dung trên thiết bị trở nên chính xác và hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

WWDC 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng những gì Apple công bố cho thấy hãng đang đặt cược rất lớn vào AI, đồng thời tập trung nâng cấp trải nghiệm sử dụng thực tế thay vì chỉ bổ sung các tính năng mang tính trình diễn.

Siri AI, hệ thống tìm kiếm mới và các cải tiến hiệu năng trên iOS 27 đang trở thành những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chiến lược phần mềm của Apple cho năm tới.

iOS 27, Apple quyết tạo sự thay đổi cho thế hệ AI mới.