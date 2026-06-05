[GALLERY] iPhone cũ bỗng mượt như mới nhờ 3 mẹo ít người biết

Bằng cách khai thác các tiểu hành tinh gần Trái Đất, một "chuỗi cung ứng không gian" có thể được thiết lập để hỗ trợ căn cứ trên sao Hỏa, không cần vận chuyển vật liệu xây dựng và nhiên liệu từ Trái Đất.
Các chiến đấu cơ F-35A và E-3A của NATO tăng cường tuần tra, giám sát không phận, đối phó với các mối đe dọa từ Nga và khu vực Bắc Cực.
Mẫu xe điện BYD Atto 3 Evo sở hữu công suất tối đa 313 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây và phạm vi hoạt động 510 km theo chuẩn WLTP.
Lô GAC GS3 Emzoom đầu tiên vừa chính thức xuất khẩu sang Việt Nam, gia nhập phân khúc CUV/SUV cỡ B, cạnh tranh Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross.
ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang tham gia phát triển thương hiệu xe điện mới. Vậy điều gì khiến gã khổng lồ công nghệ muốn bước chân vào ngành ôtô?
Không chỉ Toyota Alphard, "người anh em song sinh" của mẫu MPV cao cấp này là Vellfire cũng được hãng xe Nhật Bản nâng cấp tinh chỉnh cho phiên bản năm 2026.
Ít ai biết người tạo ra Gmail cũng là cha đẻ AdSense và tác giả câu nói "Don't be evil" từng định hình văn hóa Google suốt nhiều năm.
Trước đây chỉ được biết đến trong biên chế của Pakistan, tên lửa đối đất CM-400 do Trung Quốc sản xuất nay đã xuất hiện trên các tiêm kích MiG-29 của Serbia.
Lỗ hổng nghiêm trọng của Meta AI khiến hacker có thể chiếm tài khoản Instagram chỉ bằng vài câu lệnh, ngay cả khi đã bật bảo mật hai lớp.
Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã phát hiện ra một gợn sóng khổng lồ lan rộng khắp Dải Ngân hà, trải dài từ 30.000 đến 65.000 năm ánh sáng.