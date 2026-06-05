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[GALLERY] iPhone cũ bỗng mượt như mới nhờ 3 mẹo ít người biết

Thiên Trang (TH)

Chỉ với 3 thiết lập đơn giản có sẵn trên iPhone, người dùng có thể giải phóng hàng chục GB dung lượng, giúp máy chạy mượt hơn mà không cần nâng cấp thiết bị.

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Một chuyên gia công nghệ vừa gây chú ý khi chia sẻ cách giải phóng tới 47GB dung lượng trên iPhone chỉ trong khoảng 10 phút, qua đó giúp thiết bị hoạt động ổn định, giảm tình trạng giật lag và tránh phải chi hàng chục triệu đồng để mua điện thoại mới, trong bối cảnh ngày càng nhiều người dùng gặp cảnh báo bộ nhớ đầy khiến việc chụp ảnh, cài đặt ứng dụng hay cập nhật hệ điều hành gặp khó khăn.
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Bước đầu tiên được khuyến nghị là tắt tính năng tự động lưu ảnh và video từ các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội như WhatsApp, Telegram, Instagram hay TikTok, bởi những nền tảng này có thể âm thầm tải xuống và lưu trữ lượng lớn dữ liệu đa phương tiện mà người dùng không hề hay biết, đặc biệt trong các nhóm trò chuyện hoạt động liên tục với hàng trăm hình ảnh, video và tệp đính kèm được chia sẻ mỗi ngày.
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Theo chuyên gia Pradeep Pandey, nhiều người thường lầm tưởng rằng việc xóa ảnh khỏi thư viện đồng nghĩa với việc giải phóng dung lượng ngay lập tức, nhưng thực tế các tệp này vẫn được lưu trong thư mục "Đã xóa gần đây" của iPhone trong vòng 30 ngày, tiếp tục chiếm không gian lưu trữ và khiến bộ nhớ thiết bị bị đầy lên theo thời gian.
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Giải pháp thứ hai là kiểm tra và dọn sạch các thư mục ẩn trong ứng dụng Ảnh cũng như iMessage, nơi chứa hàng loạt hình ảnh, video, GIF và tệp đính kèm được lưu trữ trong nhiều tháng hoặc nhiều năm mà người dùng hiếm khi chú ý tới, dù chúng có thể chiếm tới hàng chục GB dung lượng trên những chiếc iPhone đã sử dụng lâu năm.
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Người dùng chỉ cần truy cập mục Album trong ứng dụng Ảnh để xóa vĩnh viễn dữ liệu trong thư mục "Đã xóa gần đây", đồng thời vào phần Dung lượng iPhone để kiểm tra các tệp đính kèm trong Tin nhắn và loại bỏ những nội dung không còn cần thiết nhằm nhanh chóng lấy lại không gian lưu trữ quý giá.
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Bước thứ ba được đánh giá là hiệu quả nhất đối với những chiếc iPhone đã sử dụng nhiều năm, đó là dọn dẹp bộ nhớ đệm (cache) của các ứng dụng mạng xã hội và nhắn tin, bởi đây là nơi lưu trữ lượng lớn dữ liệu tạm phục vụ việc tải nội dung nhanh hơn nhưng lại âm thầm "ngốn" bộ nhớ theo thời gian.
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Để kiểm tra ứng dụng nào đang chiếm nhiều dung lượng nhất, người dùng có thể truy cập phần Cài đặt, chọn Chung rồi vào Dung lượng iPhone, nơi hệ thống sẽ hiển thị chi tiết mức sử dụng bộ nhớ của từng ứng dụng, giúp dễ dàng xác định những "thủ phạm" gây đầy bộ nhớ.
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Các chuyên gia cho rằng việc thường xuyên thực hiện ba thao tác đơn giản gồm tắt lưu tự động ảnh, xóa dữ liệu ẩn và dọn bộ nhớ đệm không chỉ giúp iPhone cũ chạy mượt hơn đáng kể mà còn cải thiện hiệu suất tổng thể, kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm nhu cầu nâng cấp điện thoại trong thời gian ngắn.
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