iPhone Ultra bất ngờ lộ diện với cụm 2 camera sau

Những hình ảnh mới xuất hiện trên mạng vừa mang đến cái nhìn thực tế hơn về thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple.

Một mô hình (dummy unit) được cho là dựa trên các thông tin rò rỉ của iPhone Ultra đã bất ngờ lộ diện, giúp người dùng phần nào hình dung về thiết kế tổng thể của sản phẩm vốn được đồn đoán từ nhiều năm nay.

Dummy iPhone Fold màu trắng xuất hiện trên mạng.

Theo các hình ảnh được chia sẻ, thiết bị sở hữu lớp hoàn thiện màu trắng và áp dụng thiết kế gập ngang dạng cuốn sách (Fold) tương tự nhiều smartphone màn hình gập đang có mặt trên thị trường.

Tuy nhiên, điểm dễ nhận thấy là phần khung và các góc máy được bo tròn khá nhiều, tạo cảm giác mềm mại hơn so với nhiều đối thủ hiện nay.

Cụm camera phía sau cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thoạt nhìn, thiết kế này có phần gợi nhớ tới thanh camera từng xuất hiện trong các bản dựng của dòng iPhone Air.

Đáng chú ý, thiết bị chỉ được trang bị hai camera sau thay vì ba camera như trên các mẫu iPhone Pro hiện nay.

Thiết kế cụm camera rất tương đồng với bản dựng của iPhone Air trước đó.

Chi tiết này phù hợp với những tin đồn trước đó cho rằng Apple có thể ưu tiên độ mỏng cho thiết bị màn hình gập đầu tiên thay vì cố gắng tích hợp đầy đủ mọi phần cứng cao cấp nhất. Việc cắt giảm một cảm biến camera được xem là giải pháp giúp tối ưu không gian bên trong thân máy vốn đã rất hạn chế trên các thiết bị gập.

Màu sắc xuất hiện trong loạt ảnh rò rỉ cũng trùng khớp với nhiều nguồn tin trước đây. Theo đó, Apple được cho là sẽ lựa chọn những tông màu tương đối an toàn cho thế hệ iPhone Ultra đầu tiên, bao gồm màu bạc và các phiên bản tối màu. Trong khi đó, dòng iPhone 18 Pro được cho là sẽ có nhiều lựa chọn màu sắc nổi bật hơn.

Thiết kế của iPhone Ultra lộ diện khớp với phụ kiện trước đó rò rỉ.

Bên cạnh thiết kế, các thông số kỹ thuật liên quan đến iPhone Ultra cũng liên tục xuất hiện trong những tháng gần đây. Phần lớn nguồn tin đều cho rằng thiết bị sẽ sở hữu màn hình ngoài khoảng 5,5 inch cùng màn hình bên trong kích thước khoảng 7,8 inch khi mở hoàn toàn.

Về hiệu năng, sản phẩm được kỳ vọng sẽ sử dụng vi xử lý Apple A20 Pro, con chip dự kiến xuất hiện trên thế hệ iPhone cao cấp trong tương lai.

Một trong những chi tiết gây nhiều tranh luận nhất hiện nay là khả năng Apple đưa Touch ID trở lại trên iPhone Ultra . Nhiều báo cáo cho rằng hãng có thể sử dụng cảm biến vân tay tích hợp ở cạnh bên thay vì Face ID.

Nguyên nhân được cho là việc bố trí toàn bộ hệ thống cảm biến TrueDepth phục vụ Face ID vào một thân máy màn hình gập siêu mỏng là thách thức kỹ thuật không nhỏ. Vì vậy, Touch ID được xem là phương án khả thi hơn để tối ưu không gian bên trong thiết bị.

Dù vậy, cần lưu ý rằng những hình ảnh đang lan truyền chỉ là mô hình được tạo ra dựa trên các thông tin rò rỉ và tin đồn hiện có. Chúng giúp hình dung rõ hơn về sản phẩm nhưng không thể được xem là bằng chứng xác nhận thiết kế cuối cùng của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên từ Apple.

Nếu các tin đồn hiện tại là chính xác, thị trường smartphone màn hình gập có thể sẽ đón thêm một đối thủ đáng chú ý trong thời gian tới, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Apple bước chân vào phân khúc đã phát triển mạnh trong nhiều năm qua.

Concept iPhone 20 dựa trên những tin đồn khả tín.

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