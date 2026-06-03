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Hãng lắp ráp iPhone ra mắt mẫu ôtô điện mới, chạy gần 600km/sạc

Nguyễn Anh

Sau Bria, thương hiệu Foxtron của tập đoàn Foxconn (Công ty chuyên lắp ráp điện thoại iPhone) đã ra mắt mẫu xe điện thứ hai mang kiểu dáng SUV là Cavira.

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Foxconn, tập đoàn gia công điện tử đến từ Đài Loan, vốn nổi tiếng với vai trò đối tác lắp ráp sản phẩm cho Apple, vừa giới thiệu mẫu xe điện thứ hai của mình. Mẫu xe có tên Cavira được phát triển bởi bộ phận Foxtron và sở hữu kiểu dáng SUV hiện đại. Xe sẽ được bán đầu tiên tại Đài Loan trước khi mở rộng sang các thị trường khác.
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Bên ngoài, Cavira có nhiều nét tương đồng với mẫu xe đầu tiên của Foxtron là Bria vốn đã ra mắt vào đầu năm nay. Cavira cũng sẽ được bổ sung một phiên bản mang thương hiệu Mitsubishi trong tương lai. Tuy nhiên, trong khi Bria là một mẫu xe cỡ nhỏ thì Foxtron Cavira lại có kích thước tương đương Tesla Model Y.
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Theo đó, xe sở hữu chiều dài 4.695 mm và chiều dài cơ sở lên tới 2.920 mm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dưới sơn đen cùng cụm đèn pha sắc sảo kết hợp với dải đèn LED vắt ngang - một chi tiết gần như đã trở thành xu hướng trên các mẫu xe điện châu Á hiện đại.
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Thân xe được tạo điểm nhấn bằng các đường gân dập nổi mạnh mẽ trên cửa, trong khi phía sau sở hữu cụm đèn hậu LED thanh mảnh và cánh gió mui kéo dài từ nóc xe. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng mâm 19 inch hoặc 20 inch.
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Không gian nội thất của Foxtron Cavira khá quen thuộc với xu hướng thiết kế trên nhiều mẫu xe điện hiện nay. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn cùng màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch đặt dọc.
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Một chi tiết đáng chú ý trên mẫu xe SUV điện này là hàng phím bấm vật lý bố trí bên dưới màn hình trung tâm, cho phép điều khiển nhanh các chức năng quan trọng của xe.
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Các trang bị đáng chú ý khác trong khoang lái gồm hệ thống âm thanh 12 loa, ghế trước có chức năng sưởi/thông gió, khả năng cập nhật phần mềm từ xa qua mạng (OTA), hệ thống tạo hương thơm trong xe, kính cách âm cho cả bốn cửa, nắp cổng sạc đóng mở điện, cửa sổ trời và camera hành trình.
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Ngoài ra, Foxtron Cavira cũng được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn hiện đại thường thấy trên xe điện ngày nay như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và các tính năng hỗ trợ giữ làn đường.
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Hãng xe Đài Loan xác nhận sẽ phân phối Cavira với hai phiên bản cấu hình khác nhau. Phiên bản thứ nhất mang tên Emerge Long-Range Edition, sử dụng một mô-tơ điện đặt ở trục sau cho công suất 249 mã lực (186 kW), sở hữu phạm vi hoạt động ước tính khoảng 578 km cho mỗi lần sạc.
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Đối với những khách hàng tìm kiếm hiệu suất cao hơn, phiên bản Pioneer Long-Range Performance Edition trang bị hai mô-tơ điện, nâng tổng công suất lên 468 mã lực (349 kW). Khối động cơ mạnh mẽ này giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 3,8 giây, dù phạm vi hoạt động giảm xuống còn 538 km.
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Cả hai phiên bản đều dùng chung cụm pin lithium-iron phosphate (LFP) có dung lượng 82,7 kWh. Hệ thống an toàn trên xe đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một mẫu xe điện hiện đại, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng và công nghệ hỗ trợ giữ làn đường.
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Tại thị trường Đài Loan, Foxtron Cavira có giá 1,239 triệu Đài tệ (khoảng 1,04 tỷ đồng) ở bản thấp và 1,389 triệu Đài tệ (1,16 tỷ đồng) ở bản cao. Hiện chưa rõ mẫu xe này có được xuất khẩu và bán ra thị trường quốc tế trong đó có Việt nam hay không?
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Foxtron Cavira hoàn toàn mới.

Foxtron Cavira

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