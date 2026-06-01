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Ra mắt Nio ES9 - SUV điện thay pin nhanh hơn đổ xăng, từ 1,36 tỷ đồng

Nam Nguyễn

Cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, Nio ES9 chạy điện có giá rẻ hơn và sở hữu hệ thống âm thanh 47 loa và ghế ngồi "cơ trưởng".

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Chỉ vài tháng sau khi những hình ảnh và thông tin đầu tiên về Nio ES9 EV 2026 mới đã được công bố, mẫu SUV cỡ lớn này đã chính thức ra mắt ở thị trường Trung Quốc. Đây chính là mẫu xe sang trọng nhất mà Nio từng phát triển và có thể đủ sức khiến khách hàng trong nước quên đi các lựa chọn đến từ châu Âu.
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Điểm đáng chú ý là ES9 được thiết kế tương thích với công nghệ đổi pin của Nio. Nhờ đó, người dùng có thể thay thế hoàn toàn cụm pin 102 kWh chỉ trong khoảng 3 phút tại các trạm đổi pin của hãng. Xe sở hữu kích thước đồ sộ với chiều dài 5.365 mm, chiều rộng 2.029 mm và chiều cao 1.870 mm. Chiều dài cơ sở đạt 3.250 mm.
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Với kích thước lớn như vậy, việc xe được trang bị bộ mâm 23 inch là điều không quá bất ngờ. Bên cạnh bộ mâm đồ sộ, mẫu SUV cỡ lớn của Trung Quốc này còn sở hữu thiết kế ngoại thất vẫn mang nhiều nét tương đồng với các mẫu xe khác trong danh mục sản phẩm của Nio, bao gồm cụm đèn pha tách tầng đơn giản, những đường nét thân xe gọn gàng và dải đèn hậu LED kéo dài phía sau.
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Khoang nội thất mới là nơi tập trung phần lớn những điểm nổi bật của Nio ES9. Tại đây, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch cùng màn hình kích thước 48 inch kéo dài theo chiều ngang của mặt táp-lô. Xe cũng sở hữu màn hình hiển thị thông tin kính lái cỡ lớn và sử dụng nhiều vật liệu cao cấp trong khoang nội thất.
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Tương tự các mẫu SUV hạng sang khác, hành khách ở hàng ghế thứ hai được hưởng không gian theo tiêu chuẩn hạng nhất. Không chỉ có hai ghế thương gia độc lập, hàng ghế thứ hai còn đi kèm màn hình giải trí cỡ lớn và hệ thống massage 42 điểm. Bên cạnh đó là bệ đỡ chân có chức năng massage, được gập mở từ mặt sau của ghế trước.
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Tất cả các phiên bản của Nio ES9 đều sử dụng kiến trúc điện 900V tiên tiến và được trang bị pin 102 kWh do CATL cung cấp. Xe sử dụng hai mô-tơ điện với tổng công suất 697 mã lực, cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,3 giây.
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Tùy từng phiên bản, phạm vi hoạt động của mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Nio ES9 chạy điện này sẽ đạt 580 km, 600 km hoặc tối đa khoảng 620 km sau một lần sạc - khá cao cho một mẫu xe SUV 3 hàng ghế hiện nay.
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Điểm đáng chú ý là ES9 được thiết kế tương thích với công nghệ đổi pin của Nio. Nhờ đó, người dùng có thể thay thế hoàn toàn cụm pin 102 kWh chỉ trong khoảng 3 phút tại các trạm đổi pin của hãng.
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Tại thị trường Trung Quốc, khách hàng có thể chọn giải pháp mua Nio ES9 kèm pin hoặc thuê pin. Giá bán kèm pin của xe khởi điểm từ 498.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,74 tỷ đồng). Con số tương ứng với hình thức mua xe thuê pin là 390.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,36 tỷ đồng).
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So với những mẫu SUV hạng sang cỡ lớn đến từ Đức như BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS, Nio ES9 chạy điện rẻ hơn rất nhiều. Đây cũng là câu trả lời của Nio tới nhiều mẫu xe đồng hương như Lynk & Co 900 mới ra mắt.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV hạng sang cỡ lớn Nio ES9 chạy điện.

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