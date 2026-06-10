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[GALLERY] Apple siết chặt iPhone trẻ em, cha mẹ nắm toàn quyền

Thiên Trang (TH)

Apple nâng cấp Screen Time trên iOS 27 với hàng loạt công cụ mới, giúp phụ huynh kiểm soát nội dung, liên lạc và thời gian sử dụng thiết bị của trẻ.

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Apple vừa công bố loạt tính năng kiểm soát trẻ em mới trên iOS 27 tại WWDC 2026, đánh dấu bước thay đổi lớn trong cách phụ huynh quản lý việc sử dụng iPhone, iPad và Mac của con em mình.
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Theo Apple, hệ thống kiểm soát mới tập trung vào bốn yếu tố quan trọng nhất mà các gia đình quan tâm gồm nội dung trẻ được tiếp cận, danh sách liên lạc, thời điểm sử dụng thiết bị và trải nghiệm bên trong các ứng dụng, qua đó tăng cường mức độ an toàn cho trẻ trên môi trường số.
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Ngay từ khi thiết lập tài khoản trẻ em trên thiết bị mới, iOS 27 sẽ tự động áp dụng các giới hạn phù hợp với từng độ tuổi như chặn website người lớn, giới hạn nội dung nhạy cảm và kiểm soát ứng dụng trên App Store, đồng thời cho phép cha mẹ quyết định những ứng dụng nào được mở quyền truy cập ngay từ đầu.
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Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là tính năng Ask to Browse, được xem như giải pháp khắc phục lỗ hổng lâu nay khi trẻ có thể sử dụng trình duyệt web để truy cập các dịch vụ bị chặn trên ứng dụng, chẳng hạn truy cập Instagram qua trình duyệt thay vì ứng dụng chính thức.
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Với Ask to Browse, mỗi khi trẻ muốn truy cập một trang web mới, yêu cầu sẽ được gửi đến phụ huynh để phê duyệt trước khi mở nội dung, tính năng này được kích hoạt mặc định cho trẻ dưới 13 tuổi và hoạt động trên Safari của iPhone, iPad cũng như máy tính Mac.
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Apple cũng mở rộng khả năng kiểm soát liên lạc bằng cách cho phép phụ huynh quản lý danh sách người mà trẻ được phép kết nối, đồng thời yêu cầu xin phép trước khi thêm liên hệ mới nhằm giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với người lạ trên môi trường trực tuyến.
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Bên cạnh đó, hệ thống Communication Safety được nâng cấp để không chỉ làm mờ hình ảnh có dấu hiệu khỏa thân mà còn phát hiện và hạn chế nội dung bạo lực hoặc kinh dị xuất hiện trong ảnh và video được gửi qua các ứng dụng nhắn tin.
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Ngoài giao diện Screen Time được thiết kế lại trực quan hơn, Apple còn giới thiệu Time Allowances và Schedules giúp phụ huynh thiết lập giới hạn thời gian sử dụng theo từng nhóm ứng dụng, kết hợp khuyến nghị từ các chuyên gia phát triển trẻ em, trước khi toàn bộ tính năng mới chính thức phát hành cùng iOS 27 vào mùa thu năm 2026.
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