[GALLERY] Đừng để robot ngã đánh lừa bạn về sức mạnh của Trung Quốc

Video ngắn, livestream và podcast phát triển mạnh khiến micro thu âm không dây trở thành thiết bị quan trọng, với AI xử lý âm thanh là xu hướng nổi bật năm 2026
Đêm 6/7, Nga đã phóng 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 6 tên lửa chống hạm Zircon hoặc Oniks vào nhiều mục tiêu ở Ukraine, hầu hết đều không bị đánh chặn.
Meta và Shopee triển khai Instagram Affiliate tại Việt Nam, mở ra mô hình mua sắm ngay trên mạng xã hội.
Sáng 7/7, Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7/7/1946 - 7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron vừa hé lộ tại Malaysia vốn được phát triển để thay thế Tiguan Allspace từng được bán ở nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam.
Chính phủ Đức đã bác bỏ việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus và cho rằng Ukraine đã thành công với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Hàng tỷ con người đang sống bình yên dưới một "tấm khiên" vô hình, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lá chắn ấy đột ngột biến mất?
Không phải bàn phím hay chuột, vị trí màn hình laptop quá thấp mới là nguyên nhân khiến nhiều người đau cổ, mỏi vai sau nhiều năm làm việc.
Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" cho đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại quốc gia Nam Mỹ.
Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu đang khiến nhu cầu điều hòa di động tăng vọt, mở ra cơ hội bứt phá doanh thu cho nhiều hãng điện gia dụng Trung Quốc.