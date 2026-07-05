[Gallery] UBTech tung dàn robot "chân dài" với ngoại hình đẹp lung linh

Ra mắt ngày 1/7 tại Thâm Quyến, U1 thuộc thương hiệu UWorld của UBTech. Sản phẩm có cả tạo hình nam và nữ với chiều cao "chuẩn mẫu" 183 cm và 168 cm.

Bên cạnh đó đó, hãng cũng giới thiệu phiên bản Lite dạng bán thân tập trung vào giao tiếp AI.

Bản Pro là robot toàn thân, dành cho nhu cầu đồng hành và dịch vụ, và Ultra với khả năng vận động và biểu cảm tốt hơn.

U1 trang bị khớp servo 88 bậc tự do, phân bổ ở vùng đầu, cổ, ngực, eo, hai tay, bàn tay và chân. Theo UBTech, kết hợp hệ thống cột sống cổ mô phỏng sinh học sử dụng trục xoay kép độc quyền.

Robot có thể thực hiện các chuyển động gần với con người như đi bộ, ngồi, bắt tay, ôm và thực hiện nhiều cử chỉ giao tiếp tự nhiên "tái tạo khoảng 90% chuyển động cơ bản của con người".

UBTech sử dụng bộ xử lý RK3588 do Rockchip (Trung Quốc) sản xuất, tích hợp cảm biến LLM nhận biết cảm xúc, được giới thiệu là đầu tiên trên thế giới, giúp nhận diện hơn 20 trạng thái cảm xúc với độ chính xác trên 90%, hướng đến vai trò đồng hành cùng người dùng.

Công ty cho biết kiến trúc não bộ mô phỏng sinh học của U1 kết hợp hai cơ chế phản ứng nhanh và chậm dựa trên các nguyên lý khoa học thần kinh nhận thức.

Nhờ đó, robot có thể phản hồi trực quan trong khoảng 500 mili giây, đồng thời thực hiện các tác vụ suy luận phức tạp, giảm độ trễ đồng bộ giữa giọng nói và chuyển động môi xuống dưới 20 mili giây, giúp việc giao tiếp trở nên tự nhiên hơn.

U1 chạy hệ điều hành Agent Memory OS, cho phép lưu trữ và duy trì bộ nhớ xuyên suốt quá trình sử dụng nhằm xây dựng "ký ức" lâu dài với người dùng.

Bên cạnh đó, công cụ chăm sóc chủ động dựa trên khả năng nhận biết môi trường giúp robot hình người có thể tương tác theo ngữ cảnh mà không cần chờ người dùng đưa ra từ khóa kích hoạt, từ đó phản hồi phù hợp với tình huống và các tín hiệu xã hội.

Theo nhà sản xuất, dữ liệu cá nhân tương tác với U1 được lưu trữ bằng cơ chế mã hóa cục bộ trên thiết bị thay vì tải lên đám mây. Đại diện UBTech cho biết robot "có thể trò chuyện, duy trì giao tiếp bằng mắt với người dùng và chỉ bán cho người lớn".

Toàn bộ U1 bọc lớp silicon "mềm mại như da người". Interesting Engineering đánh giá, có thể xem đây là robot hình người kích thước đầy đủ "có ngoại hình và khả năng hoạt động giống con người nhất đến nay".

Jiao Jichao, Phó chủ tịch của UBTech kiêm Giám đốc Viện nghiên cứu trí tuệ thể hiện và robot hình người, cho biết khó khăn nhất khi tạo U1 nằm ở việc tái tạo biểu cảm khuôn mặt vì "đòi hỏi hàng nghìn linh kiện trong đầu robot cũng như mô hình AI đồng bộ hóa lời nói với chuyển động khuôn mặt".

Sản phẩm khởi điểm từ 119.800 nhân dân tệ (464 triệu đồng) đến 990.000 nhân dân tệ (3,8 tỷ đồng). UBTech hiện mở đặt hàng đến hết 15/7, yêu cầu đặt trước 3.000 nhân dân tệ (11,6 triệu đồng) nhưng không bắt buộc mua hàng, hiện có hơn một triệu lượt xem và 13.000 đơn đặt trước.

Dàn robot đẹp như siêu mẫu của UBTech di chuyển linh hoạt, biểu cảm như người thật.