[GALLERY] Robot osin Trung Quốc sắp thay người làm hết việc nhà

Một công ty công nghệ tại Trung Quốc vừa gây chú ý khi công bố kế hoạch đưa 100 robot quản gia hình người vào các hộ gia đình dùng thử miễn phí, mở ra viễn cảnh robot osin không còn chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng mà đang dần bước vào cuộc sống thực tế của con người.
Robot mang tên SeeLight S1 do Hubei Giga World Robot phát triển được thiết kế để đảm nhận hàng loạt công việc nhà như dọn giường, hâm nóng thức ăn, nấu các món đơn giản, rót sữa, bày bàn ăn và dọn dẹp không gian sống sau khi các thành viên trong gia đình rời khỏi nhà.
Không chỉ vậy, robot AI này còn có thể cho quần áo vào máy giặt, phơi và gấp quần áo, lau dọn phòng tắm, vệ sinh bồn cầu, tưới cây, cho cá ăn và sắp xếp lại phòng khách, những công việc vốn tiêu tốn rất nhiều thời gian của người nội trợ.
Theo đại diện Hubei Giga World Robot, điểm nổi bật nhất của SeeLight S1 là khả năng thực hiện một chuỗi tác vụ dài và phức tạp trong môi trường gia đình luôn thay đổi thay vì chỉ lặp đi lặp lại một hành động đơn lẻ như nhiều thiết bị tự động hiện nay.
Nhờ được trang bị mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến, robot có thể nhận biết môi trường xung quanh, hiểu ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên, tự đưa ra quyết định và thậm chí thích nghi khi đồ đạc trong nhà bị thay đổi vị trí hoặc xuất hiện các tình huống ngoài dự kiến.
Doanh nghiệp cho biết SeeLight S1 còn có khả năng học hỏi từ quá trình sử dụng thực tế để ngày càng nâng cao hiệu quả làm việc, giúp robot trở nên thông minh hơn theo thời gian và phù hợp hơn với thói quen sinh hoạt của từng gia đình.
Sức hút của dự án thể hiện rõ khi tài khoản WeChat chính thức của công ty đã nhận được hơn 2.000 đơn đăng ký tham gia chương trình dùng thử, trong đó nhiều gia đình kỳ vọng robot có thể hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi, giảm áp lực việc nhà và mang lại nhiều thời gian hơn cho các hoạt động cá nhân.
Theo dự báo của Morgan Stanley, thị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt quy mô 5.000 tỷ USD vào năm 2050 với hơn 1 tỷ robot hoạt động trên khắp thế giới, và sự xuất hiện của SeeLight S1 được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy kỷ nguyên robot quản gia đang tiến đến gần hơn bao giờ hết.
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